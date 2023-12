Bonus écologique : une soixantaine de véhicules électriques sont éligibles

La Tesla modèle Y figure dans la liste des modèles éligibles, au contraire de la Tesla modèle 3.

(Boursier.com) — Une soixantaine de modèles de voitures électriques sont éligibles au nouveau bonus écologique de l'Etat, selon la liste communiquée jeudi par le ministère de la Transition écologique. La Tesla modèle Y figure dans la liste des modèles éligibles, au contraire de la Tesla modèle 3. Cinq modèles Renault et 24 modèles du groupe Stellantis décrochent le sésame.

En revanche, la Dacia Spring et la MG4 du groupe SAIC, importés de Chine, ne figurent pas dans la liste...

L'agence Reuters avait indiqué peu avant la publication de cette liste qu'environ 65% des voitures électriques vendues en France seraient éligibles au nouveau bonus écologique de l'Etat, et un tiers environ serait recalé. La liste des modèles éligibles au bonus dont les conditions ont été durcies pour tenir compte de l'ensemble du cycle de production, privilégiant de facto les productions européennes, doit être publiée vendredi.

L'Ademe (Agence de la Transition écologique), qui instruit les candidatures depuis deux mois, a reçu à ce jour près de 500 dossiers correspondants à différents modèles et versions...

Soutenir l'industrie européenne

Le bonus est aujourd'hui compris entre 5.000 et 7.000 euros. Le gouvernement a expliqué que le réserver à des modèles fabriqués en Europe permet d'améliorer le bilan carbone et de soutenir l'industrie européenne. Mais le durcissement de cette mesure peut aussi priver le consommateur de modèles chinois plus compétitifs, à un moment où la question de la démocratisation de ces véhicules au tarif toujours bien plus élevé que leurs équivalents thermiques reste entière..

La Chambre syndicale des importateurs d'automobiles et de motocycles (CSIAM), qui représente des importateurs dont des marques chinoises, a déclaré à Reuters qu'elle étudiera "en profondeur les implications de cette mesure, notamment en termes d'impact sur l'électrification des véhicules, le coût pour le consommateur et les enjeux de compétitivité pour les constructeurs en France" avant de prendre position.

Le marché français des véhicules électriques a représenté 261.000 voitures neuves sur 11 mois, soit 16% du marché automobile total...