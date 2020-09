BlackCycle : un grand projet européen pour recycler les pneumatiques usagés

BlackCycle : un grand projet européen pour recycler les pneumatiques usagés









Ce projet vise à mettre en place une économie circulaire du pneu...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le projet BlackCycle, coordonné par Michelin, leader mondial des pneumatiques, réunit 7 partenaires industriels, 5 organismes de recherche et de technologie (RTO) et un pôle d'innovation au sein d'un consortium européen implanté dans cinq pays. Ce projet vise à mettre en place une immense économie circulaire concernant les pneus, en concevant l'un des tout premiers procédés de production de nouveaux pneus à partir de pneus usagés...

Officiellement financé par l'UE en mai 2020, les partenaires de BlackCycle ont annoncé jeudi le lancement du projet. Le projet BlackCycle implique 13 organismes au sein d'un partenariat public-privé européen, unique en son genre, qui fera la démonstration de la viabilité technique, environnementale et économique des premiers procédés circulaires au monde.

Le consortium mettra au point des solutions spécifiques pour produire des matières premières durables destinées aux pneumatiques : collecte des pneus usagés et sélection de la matière première, optimisation de la pyrolyse, raffinage et valorisation de l'huile, optimisation des procédés de four et évaluation des performances des pneumatiques durables créés...

Un sur deux

L'objectif du projet est qu'à horizon 5 ou 6 ans, près d'un pneumatique usagé sur deux en Europe soit incorporé dans ce cercle vertueux, afin que Blackcycle soit le seul projet de cette ampleur, tous secteurs industriels confondus, en matière de valorisation de produits en fin de vie.

Financé par le programme Horizon 2020, BlackCycle bénéfice d'un budget global avoisinant 16 millions d'euros et d'un financement européen d'environ 12 millions d'euros (75% des coûts du projet.

Près de 35% du financement du projet sont alloués à des PME et 15% à des RTO ; 34% correspondent aux frais de personnel. Le consortium est basé dans 5 pays européens (France, Espagne, Allemagne, Grèce et Suisse) et comprend 7 partenaires industriels, 5 RTO et un pôle d'innovation.

Coordonné par Michelin, il dispose d'un système de gouvernance efficace impliquant un comité directeur, une commission des synergies du pôle et un comité de soutien technique...