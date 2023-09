Bientôt de la pub aussi sur Amazon Prime

La plateforme, confrontée à une concurrence toujours plis lourde, est en quête de revenus.

(Boursier.com) — Amazon va ajouter des publicités, en nombre limité, à son service de streaming Prime Video pour doper ses revenus. Un changement qui devrait concerner les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada au début de l'année prochaine. D'autres marchés, notamment la France, l'Italie, l'Espagne, le Mexique et l'Australie suivront dans le courant de l'année.

L'abonnement Prime inclura également une option sans publicité pour un supplément de 2,99 $ par mois aux États-Unis - les prix dans les autres pays seront dévoilés plus tard, indique la société dans un communiqué vendredi.

Concurrence

Amazon s'aligne donc surs ses concurrents, parmi lesquels Netflix et Walt Disney, qui ont tous les deux augmenté les tarifs de leurs souscriptions. La hausse des coûts de production et la concurrence entre les plateformes ont poussé ces entreprises à se tourner de plus en plus vers la publicité ces derniers mois.

Le confit qui oppose les scénaristes aux studios hollywoodiens s'invite par ailleurs dans l'équation et pourrait peser sur les comptes : les grévistes réclament des salaires plus élevés pour les émissions de télévision à succès diffusées sur ces plateformes.

Amazon a déclaré que son objectif était d'imposer moins de publicités qu'à la télévision ou sur les chaînes de ses concurrents. Cette décision intervient alors que le numéro un mondial du commerce en ligne est engagé dans une stratégie de réduction des coûts qui touche toute l'entreprise.