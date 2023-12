Avantage fiscaux : Amazon gagne contre Bruxelles

Le géant du commerce en ligne n'aura pas à rembourser 250 millions d'euros de rabais considérés comme illégaux par la Commission européenne.

(Boursier.com) — Amazon vient de décrocher une victoire dans le litige qui l'opposait à la Commission européenne sur des rabais fiscaux au Luxembourg. La plus haute juridiction de l'Union européenne a rejeté un pourvoi de l'exécutif européen : Bruxelles contestait une décision du Tribunal de l'UE de mai 2021 annulant l'obligation pour Amazon de rembourser 250 millions d'euros de rabais.

"La Cour confirme que la Commission n'a pas établi que le 'tax ruling' accordé à Amazon par le Luxembourg était une aide d'État incompatible avec le marché intérieur", a-t-elle indiqué dans un communiqué. L'affaire remonte à 2017, lorsque la Commission européenne avait affirmé qu'Amazon bénéficiait d'avantages fiscaux illégaux au Luxembourg, où se trouve son siège européen.

Coup dur

Cette décision constitue une nouvelle défaite douloureuse pour Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence, qui fait campagne depuis dix ans contre le traitement fiscal spécial accordé aux grandes entreprises par certains États membres. Apple est encore sous le coup d'une possible amende de 13 milliards d'euros pour avoir bénéficié d'avantages fiscaux en Irlande, mais le dossier, qui a démarré en 2016, a connu de nombreux rebondissements et une décision ne devrait plus tarder, après un autre recours de Bruxelles.

Dans l'ensemble, la Commission européenne a connu un succès mitigé dans les tribunaux dans ces dossiers fiscaux. Le constructeur automobile Fiat a remporté l'an dernier l'annulation d'une décision de Bruxelles qui lui réclamait de rembourser 30 millions d'euros d'avantages fiscaux au Luxembourg.