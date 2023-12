Aux Etats-Unis, les ados scotchés à TikTok et Youtube

Ils sont près d'un sur cinq à utiliser les applications de streaming vidéo "presque constamment"... Facebook de son côté a vu sa popularité chuter en dix ans.

(Boursier.com) — Ils passent des heures par jour les yeux rivés sur l'écran de leur smartphone... Plus de neuf adolescents sur dix (93%) utilisent YouTube aux Etats-Unis, ce qui en fait la plateforme vidéo la plus utilisée par les 13-17 ans dans le pays, d'après une étude du Pew Research Center. Sur ces 93%, environ 16% "se connectent ou utilisent presque constamment" YouTube, mettant en avant l'immense popularité de l'application vidéo auprès des jeunes.

TikTok est la deuxième application la plus populaire, avec 63% des adolescents déclarant utiliser le service de courtes vidéos appartenant au chinois ByteDance - dont 17% le font quasi-constamment. Les plateformes Snapchat (60% l'utilisent) et Instagram (59%) suivent en termes de popularité.

Facebook ringardisé

Face à eux, Facebook et Twitter (désormais rebaptisé X) ont perdu beaucoup de terrain auprès des plus jeunes depuis dix ans, selon l'étude de Pew Research. C'est plus particulièrement vrai du côté de la plateforme de Mark Zuckerberg : la part des des adolescents qui disent utiliser Facebook "est passée de 71% en 2014-2015 à 33% aujourd'hui". Sur la même période, l'utilisation d'Instagram, propriété également de Meta, n'a pas fait la différence, passant de 52% en 2014-15 à un sommet de 62% l'année dernière, avant une chute pour arriver à 59% en 2023.

L'enquête de Pew Research se base sur les réponses de près de 1.500 jeunes âgés de 13 à 17 ans, interrogés entre le 26 septembre et le 23 octobre 2023.