Automobile : la grève aux Etats-Unis rejointe par 8.700 salariés chez Ford

Pas d'essoufflement dans le mouvement pour les salaires et l'emploi...

(Boursier.com) — Le syndicat américain des ouvriers de l'automobile, l'United Auto Workers (UAW), a fermé mercredi la plus grande usine de Ford. Une interruption sans préavis de la production de véhicules, alors que le mouvement de grève se durcit aux Etats-Unis. L'UAW a annoncé que 8.700 ouvriers de l'usine de camions de Ford au Kentucky s'étaient mis en grève après que le constructeur a refusé de poursuivre les négociations.

Cette décision intervient alors que le mouvement de grève chez Ford, General Motors et Stellantis, la maison-mère de Chrysler, a commencé il y a quatre semaines. L'usine Ford de Louisville génère un chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars (23,5 milliards d'euros), soit un sixième des revenus de l'activité automobile du constructeur.

Le syndicat américain des travailleurs de l'automobile réclame une hausse des rémunérations et une meilleure garantie de l'emploi, particulièrement à un moment où le secteur s'engage dans une transition vers les véhicules électriques.

En pleine discussions

Selon un responsable de Ford, des représentants du constructeur et de l'UAW discutaient de la question des retraites et de la représentation syndicale dans les futures usines de batteries lorsque la grève a été annoncée. Le président de l'UAW, Shawn Fain, et d'autres responsables au sein du syndicat ont convoqué une réunion et exigé une nouvelle offre, a précisé le responsable de Ford, ajoutant que le constructeur n'avait pas été en mesure d'en présenter une.

"Vous venez de perdre Kentucky Truck", a alors déclaré Shawn Fain, selon le responsable de Ford et une source au sein du syndicat.

Ford a estimé que cette décision était "tout à fait irresponsable mais pas surprenante compte tenu de la stratégie déclarée de la direction du syndicat." Un nouveau cycle de négociations doit s'ouvrir jeudi entre l'UAW et Stellantis, selon des sources.