Attaques en mer Rouge : l'usine allemande de Tesla suspend sa production

(Boursier.com) — Tesla est rattrapé par les tensions en Mer rouge... Le constructeur automobile a été contraint d'arrêter la production de voitures dans une usine clé de à Grünheide, près de Berlin, alors que les attaques des rebelles Houthis perturbent sa chaîne d'approvisionnement. Le groupe d'Elon Musk a annoncé qu'il suspendrait une grande partie de sa production de voitures pendant près de deux semaines, du 29 janvier au 11 février, en raison d'un manque de pièces détachées pour ses véhicules.

L'usine de Tesla en Allemagne s'appuie fortement sur des pièces en provenance d'Asie, comme la technologie des batteries. Problème : les cargos sont ralentis et mettent plus de temps que d'habitude à atteindre l'Europe car ils évitent les principales voies de navigation passant par le canal de Suez.

Des délais plus longs

"Le conflits armé en mer Rouge et les détours qui en découlent sur les voies de transport entre l'Europe et l'Asie via le Cap de Bonne-Espérance ont également un impact sur la production à Grünheide", explique Tesla dans un communiqué. "Les délais de transport considérablement plus longs créent un manque dans les chaînes d'approvisionnement".

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont commencé ces dernières heures à mener des frappes contre des cibles liées aux rebelles houthis du Yémen. Il s'agit des premières frappes visant les Houthis, alliés de l'Iran, depuis que le groupe a commencé à lancer des attaques contre des voies de navigation commerciale en mer Rouge.

Grèves et concurrence de la Chine

Ces problèmes d'approvisionnement s'ajoutent aux difficultés de Tesla en Europe, avec des mouvements de grève ayant déjà un impact sur ses opérations en Scandinavie. Le constructeur de voitures électriques d'Elon Musk est également aux prises avec la concurrence accrue de nouveaux concurrents tels que le chinois BYD, ce qui déclenche une guerre des prix.

Les patrons du transport maritime ont prévenu que les retards dans le transport maritime sur la mer Rouge pourraient durer des mois. Les détaillants alimentaires, dont Tesco, ont averti que ces perturbations pourraient aggraver l'inflation des prix des produits alimentaires.