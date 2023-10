Attaques du Hamas : après X, Breton demande à Meta de faire le ménage

Le commissaire Thierry Breton donne à Mark Zuckerberg 24 heures pour détailler les mesures prises par Meta pour combattre la désinformation sur ses plateformes...

(Boursier.com) — Le ton monte à Bruxelles, alors que les images et autres vidéos fleurissent en ligne depuis samedi dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas. Le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, donne à Mark Zuckerberg 24 heures pour détailler les mesures prises par Meta pour combattre la désinformation sur ses plateformes (Facebook, Instagram...).

"Je vous demande d'être très vigilant afin d'assurer le strict respect des règles du DSA (règlement sur les services numériques, Ndlr) sur les conditions de service, sur l'exigence d'une action rapide, diligente et objective à la suite de notifications de contenu illégal dans l'UE, et sur la nécessité de mesures d'atténuation proportionnées et efficaces", a déclaré Thierry Breton au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, dans une lettre. La législation sur les services numériques oblige les très grandes plateformes en ligne à supprimer les contenus illégaux sur leurs plateformes.

X aussi dans le viseur

Meta n'est pas la seule entreprise dans le viseur de Bruxelles, puisqu'Elon Musk, le patron de Twitter a reçu lui aussi un courrier de Thierry Breton il y a quelques heures, l'avertissant que X (ex-Twitter) répand des "contenus illégaux" depuis les "attaques terroristes" menées par le Hamas en Israël.

Following Hamas 🇮🇱, X/Twitter & EU. Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ?? pic.twitter.com/avMm1LHq54 >— Thierry Breton (@ThierryBreton), via Twitter

"Quand vous êtes notifié d'un contenu illégal dans l'Union européenne, vous devez prendre des mesures rapides et objectives et supprimer ce contenu lorsque cela est justifié", écrit le commissaire européen. "Nous avons, de la part de sources qualifiées, des signalements sur des contenus potentiellement illégaux circulant sur votre service, en dépit de l'avertissement des autorités pertinentes", ajoute-t-il.

Thierry Breton exhorte Elon Musk à répondre de manière "précise et complète" dans les 24 heures, demandant au milliardaire américain de s'assurer de l'efficacité des systèmes en place et de rendre compte des mesures de crise mises en place. Elon Musk a réagi sur le réseau social X, demandant au commissaire européen de "lister" les violations auxquelles il fait référence "afin que le public puisse les voir".