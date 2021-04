Astrazeneca, Pfizer... Quel taux d'utilisation des vaccins en France ?

Le taux d'utilisation global du sérum d'Astrazeneca, soumis à beaucoup de méfiance, s'élève à 67%, contre 91% pour celui de Pzifer.

(Boursier.com) — Le ministère de la Santé a donné mardi lors d'un point de presse que le taux d'utilisation des différents vaccins contre le COVID-19 en France.

Le sérum fabriqué par le laboratoire AstraZeneca pour les doses livrées en ville s'élève actuellement à 73%. Son taux d'utilisation global s'élève à 67%, ce qui signifie qu'il est davantage administré par les pharmaciens d'officine et les médecins de ville que dans les centres de vaccination.

Retrouver la confiance

"Il faut absolument que la confiance puisse reprendre dans les semaines à venir dans AstraZeneca pour vacciner un maximum et le plus vite possible les personnes de plus de 55 ans et ça se joue très largement dans le dialogue avec les professionnels (de santé)", dit-on au ministère de la Santé.

Le vaccin développé avec l'université d'Oxford est suspecté dans des cas de thromboses. L'Agence européenne du médicament, qui a rendu un avis la semaine dernière, estime toutefois que la balance bénéfice/risque reste "positive".

Le taux d'utilisation du vaccin Pfizer était de 91% au 18 avril, et celui de Moderna de 70%, déclare-t-on de même source. Le retard de Moderna s'explique principalement par des raisons logistiques et non par une méfiance des Français à son égard. Mais il est en passe d'être comblé avec l'augmentation de la fréquence des livraisons, ajoute cette source.

En attente de Janssen

La France est prête à déployer les doses du vaccin contre le COVID-19 de Janssen, filiale de Johnson & Johnson, en fonction de l'avis que doit rendre l'Agence européenne des médicaments (AEM) dans l'après-midi et des recommandations que pourra émettre la Haute autorité de santé (HAS) dans la semaine. Le sérum a été mis en cause dans des cas rares mais sévères de troubles thromboemboliques aux Etats-Unis

Les doses de ce vaccin sont stockées chez les grossistes-répartiteurs et pourront être livrés chez les médecins et pharmaciens lorsque les deux autorités de santé auront rendu leur avis, a expliqué le ministère lors d'un point de presse.

Ces livraisons pourraient être effectuées dès samedi et les vaccinations pourraient commencer en début de semaine prochaine si les autorisations sont bien données, a ajouté le ministère.

Objectifs tenus ?

Pour l'instant, les objectifs de 20 millions de primo-injections effectuées au 15 mai et de 30 millions de primo-injections effectuées au 15 juin sont atteignables, assure-t-on. Selon les derniers pointages communiqués en fin de semaine dernière, 12 millions de Français ont déjà reçu au moins une dose.

Mais les vaccins d'AstraZeneca et de Janssen restent "indispensables dans la stratégie vaccinale", précise le ministère. Sans ces doses, les objectifs seraient "largement" remis en question, ajoute cette source.