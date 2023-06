Apple va dévoiler son casque de réalité virtuelle

Le groupe tient ce lundi sa fameuse "keynote" annuelle...

(Boursier.com) — Le temps fort de la conférence mondiale des développeurs d'Apple (WWDC) devrait être la présentation ce lundi de son premier casque de réalité virtuelle (VR), le "Reality Pro". Le groupe à la pomme empiète ainsi sur le terrain de Meta (Facebook), qui a fait de la réalité virtuelle et du métavers son cheval de bataille, mais aussi de Microsoft ou HTC.

Les casques de réalité virtuelle existent depuis des décennies mais se sont lentement transformés dans la catégorie de la réalité mixte avec l'ajout de caméras vidéo qui permettent de combiner réalité virtuelle et réalité réelle. Celui d'Apple devrait être proposé aux Etats-Unis autour de 3.000 dollars et se présenter sous la forme de grosses lunettes en aluminium et fibre de verre.

Un énorme pari

Dan Scarfe, PDG du fabricant de logiciels de réalité mixte XRAI Glass, a déclaré à l'agence de presse Bloomberg que cette nouveauté constituait un "énorme pari pour Apple". Tout comme l'Apple Watch est devenue une référence mondiale (c'est non seulement la smartwatch la plus vendue mais aussi la plus vendue de toutes les montres), le lancement d'un casque Apple serait une "énorme validation pour l'écosystème XR naissant [Extended Reality]", selon lui.

Au cours des deux dernières décennies, Apple a sorti un grand nombre de produits révolutionnaires : l'iPod en 2001, l'iPhone en 2007, puis l'iPad en 2010 et l'Apple Watch en 2015. Le groupe estime que ce casque pourrait être l'avenir de l'ordinateur et même si son premier modèle sera probablement un flop en termes de ventes, il ambitionne dans le futur devenir le leader du marché. Face à lui, Meta et son patron Mark Zuckerberg ont déjà pris leur place - le nouveau casque de réalité virtuelle du groupe a été présenté jeudi dernier, sous le nom de Meta Quest 3.

Une longue keynote

L'annonce du casque fera partie du discours d'ouverture d'Apple lors de cette conférence mondiale des développeurs, qui s'annonce comme très longue - plus de deux heures. Au-delà du casque, Apple devrait annoncer une myriade de modifications apportées à ses plates-formes logicielles et la société devrait aussi dévoiler de nouveaux Mac, entre autres.