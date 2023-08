Apple : un port USB-C sur le prochain iPhone ?

Le géant américain pourrait remplacer son fameux port Lightning, sous la pression de l'UE.

(Boursier.com) — Le prochain iPhone, attendu comme de coutume en septembre, pourrait offrir une fonctionnalité complètement nouvelle : un port de charge générique USB-Type C, selon de nombreuses rumeurs. Il s'agit du même port de charge que celui utilisé sur presque tous les ordinateurs portables vendus au cours des dernières années, ainsi que sur les téléphones Android, les iPad et autres gadgets, des Kindles aux écouteurs en passant par les drones et les couvertures chauffantes.

Le connecteur USB-C remplacerait le port Lightning, qui orne le bas de chaque modèle depuis la sortie de l'iPhone 5 en 2012. Ce changement serait l'une des plus grandes améliorations apportées à l'iPhone depuis des années pour les consommateurs : plus besoin pour eux de multiplier les câbles pour faire fonctionner d'autre appareils avec leur smartphone. Par ailleurs, les utilisateurs d'Android et d'iPhones pourraient enfin se prêter leurs chargeurs.

Pression de l'UE

Le géant américain, qui n'a pas confirmé ces rumeurs, subit principalement la pression de l'Union européenne, qui a imposé aux fabricants (mais dans les faits seul Apple était visé) de proposer des ports USB-C sur les nouveaux smartphones d'ici 2024. Il était peu probable qu'Apple produise un modèle d'iPhone uniquement pour le marché européen. "De toute évidence, nous devrons nous conformer", avait déclaré Greg Joswiak, responsable marketing d'Apple, l'année dernière.

L'Union européenne estime que cette nouvelle pourrait permettre aux Européens d'économiser 250 millions d'euros par an sur les chargeurs. Elle a également déclaré que les anciens chargeurs représentaient environ 11.000 tonnes de déchets électroniques par an sur le continent.