Apple prépare la sortie d'un nouvel iPad pour le mois d'avril

Le géant américain surfe toujours sur les changements d'habitudes des consommateurs, entre télétravail et études à distance.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple devrait dévoiler de nouvelles tablettes au début du mois d'avril, selon les informations de l'agence de presse Bloomberg. La société envisage de renouveler sa gamme iPad Pro, en ajoutant un meilleur processeur et des caméras améliorées. Les nouveaux modèles ressembleront aux iPad Pro actuels, avec les mêmes tailles d'écran - 11 pouces et 12,9 pouces...

Apple conçoit lui-même ces processeurs et les fait généralement fabriquer par Taiwan Semiconductor Manufacturing. Le géant américain cherche également à inclure un écran Mini-LED au moins sur le plus grand modèle, qui serait plus lumineux et offrirait des contraste améliorés.

Maintenir l'intérêt pour sa gamme

L'iPad a généré 8,4 milliards de dollars de revenus pour Apple pendant le trimestre crucial des fêtes de 2020 - il s'agit de ses meilleurs ventes depuis 2014 ! Le chiffre d'affaires a bondi grâce aux nouvelles habitudes des utilisateurs depuis le début de la crise sanitaire, avec le télétravail ou les études à domicile.

Alors que les employés et les étudiants vont progressivement revenir au bureau et dans les universités dans les prochains mois, Apple parie sur de nouveaux modèles d'iPad pour maintenir l'intérêt pour sa gamme de tablettes, tandis que les usages via travail à distance devraient aussi perdurer.

Apple prévoit aussi de remettre au goût du jour son iPad le moins cher destiné aux étudiants avec un design plus fin et plus léger, mais plus tard cette année, toujours selon Bloomberg. Dans ses cartons se trouvent également un nouvel iPad mini avec un écran plus grand, lui aussi au calendrier pour 2021...