Apple : pas d'inquiétude pour les ventes d'iPhone

Le groupe américain a demandé à ses fournisseurs de fabriquer au moins 75 millions d'iPhone 5G pour la fin de l'année.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La demande pour le produit star d'Apple semble résister à la crise sanitaire et à la récession... Le groupe américain a demandé à ses fournisseurs de fabriquer au moins 75 millions d'iPhone 5G pour la fin de l'année, soit à peu près le même niveau de production que lors du lancement de l'année dernière. Selon les informations de l'agence de presse Bloomberg, Apple prévoit que les ventes de ses iPhones de nouvelle génération pourraient atteindre jusqu'à 80 millions d'unités en 2020.

Le géant américain compte lancer quatre nouveaux modèles en octobre compatibles avec la 5G, avec un nouveau design et un choix plus large de tailles d'écran, selon des sources proches du dossier. Les produits Apple devraient être largement remis à jour cet automne, avec également un nouvel iPad Air et un iPad Pro, deux nouvelles versions de l'Apple Watch et la sortie de tout premiers écouteurs intra-auriculaires en dehors de la marque Beats. Un haut-parleur HomePod est également dans les cartons.

La conception des derniers modèles de l'iPhone était prête avant que le Covid-19 se propage, mais la pandémie a freiné les derniers tests et retardé le démarrage de la production de plusieurs semaines.

L'épidémie ne freine pas les ventes

Alors que l'épidémie de Covid-19 a secoué l'économie mondiale et fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement, Apple connaît une forte demande pour ses iPhones, iPads et ordinateurs Mac, avec le développement du télétravail un peu partout dans le monde. Les ventes d'iPhones ont largement dépassé les attentes à Wall Street au cours du dernier trimestre. L'appareil génère toujours près de la moitié des ventes d'Apple et dépasse souvent la barre des 60% pendant la période des fêtes.

L'action Apple a grimpé de 76% cette année, permettant au groupe californien de devenir le premier à dépasser le cap des 2.000 milliards de dollars de capitalisation de Wall Street.