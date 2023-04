Le groupe s'efforce de devenir neutre en carbone tout au long de sa chaîne d'approvisionnement

(Boursier.com) — Apple n'utilisera plus que du cobalt recyclé dans ses batteries d'ici 2025, dans le cadre de ses efforts pour rendre tous ses produits neutres en carbone d'ici la fin de la décennie. Les aimants utilisés dans ses appareils seront fabriqués avec des éléments de terres rares recyclés, et les cartes de circuits imprimés conçues en interne le seront avec de la soudure à l'étain recyclé et du placage à l'or, annonce la société jeudi.

Apple s'efforce de devenir neutre en carbone tout au long de sa chaîne d'approvisionnement et du cycle de vie de chaque produit d'ici 2030. Mardi, le groupe avait déjà doublé son engagement financier envers un fonds créé il y a deux ans pour investir dans des projets qui éliminent le carbone de l'atmosphère.

Every day, our teams are innovating to develop products that will one day take nothing from the Earth. Thanks to their work, each battery we design for our products will use 100% recycled cobalt by 2025. pic.twitter.com/JtzLwxIGof >— Tim Cook (@tim_cook), via Twitter

Plus propre

Dans le passé, plusieurs entreprises technologiques ont été accusées d'être complices de la mort d'enfants en République démocratique du Congo (RDC), qui travaillaient dans des mines de cobalt, un matériau essentiel dans les batteries utilisées dans la plupart des appareils électroniques grand public.

Un quart du cobalt utilisé dans les produits Apple provenait de matériaux recyclés en 2022, contre 13% un an plus tôt, a déclaré Apple. Aujourd'hui, plus des deux tiers de l'aluminium, près des trois quarts des terres rares et plus de 95% du tungstène de ses produits proviennent de matériaux recyclés.