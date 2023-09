Apple : les délais de livraison s'allongent pour l'iPhone 15

Conséquence d'une forte demande, notamment pour le modèle standard...

(Boursier.com) — Les livraisons du modèle standard de l'iPhone 15 d'Apple prennent presque deux fois plus de temps cette année que pour son prédécesseur, preuve d'une forte demande pour le dernier smartphone de la marque, dont la commercialisation a démarré vendredi. Les acheteurs aux États-Unis doivent attendre 10 jours pour recevoir cet appareil, contre six jours pour celui de la génération précédente, selon les données de Counterpoint reprsies par Bloomberg. L'iPhone 15 Pro Max, modèle le plus perfectionné, a également vu ses délais s'allonger à un niveau record.

Une embellie que les experts de l'entreprise attribuent à des nouveautés et améliorations significatives sur ces deux modèles, même si une partie de ce succès se réalise au détriment des autres options, les 15 Plus et 15 Pro, qui au contraire ont tous les deux vu diminuer leur temps d'attente.

Quatre fois plus long en Chine

En Chine, le plus grand marché étranger d'Apple, l'attente pour la version de base a même quadruplé par rapport à l'année dernière, a déclaré Counterpoint. Cela suggère qu'Apple attire les acheteurs même face à la concurrence, notamment celle très commentée du géant Huawei, avec son Mate 60 Pro.

Vendredi, les premiers retours depuis les Apple Store situés à Pékin et Shangai avaient montré une forte demande pour les nouveaux iPhone 15, dissipant un peu les inquiétudes provoquées par les restrictions d'utilisation de l'iPhone par le personnel gouvernemental.