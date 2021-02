Apple double Samsung sur le marché des smartphones

Une première depuis 2016 pour le géant américain, qui est passé devant Samsung au quatrième trimestre 2020.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Apple a retrouvé sa place de numéro un mondial des smartphones, perdue fin 2016, en doublant le Coréen Samsung, selon l'étude de marché de référence Gartner qui porte sur le quatrième trimestre 2020. Le géant américain a écoulé près de 80 millions de smartphones en fin d'année, représentant une part de marché de 20,8%. Il a été dopé par le lancement de son iPhone 12, compatible avec la 5G.

Samsung est à 16,2%. Le reste du palmarès est dominé par des fabricants chinois : Xiaomi, avec 11,3% de part de marché, devant OPPO (8,9%), et Huawei (8,9%).

Huawei a beaucoup souffert

Samsung reste le leader des ventes sur l'année 2020, avec une part de marché de 18,8%, profitant notamment du succès de ses Galaxy A. De son côté, Apple est parvenu à doubler Huawei et à se hisser à la deuxième place (14,8%). L'année 2020 a été compliquée pour le groupe chinois, qui a perdu la licence temporaire Android de Google accordée par les Etats-Unis, dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Pékin.

Baisse des ventes

Plus globalement, la crise sanitaire a pesé sur le marché des smartphones l'an dernier, avec un repli de 5,4% au quatrième trimestre 2020, selon Gartner et de 12,5% sur l'ensemble de 2020.

"Les ventes plus élevées que prévu de smartphones 5G et d'appareils moins onéreux a freiné le déclin du marché au quatrième trimestre 2020", explique Anshul Gupta, directeur de recherche chez Gartner. Il observe néanmoins que les consommateurs sont restés prudents dans leurs dépenses et ont retardé certains achats discrétionnaires.