Apple cible d'une enquête antitrust en Allemagne

L'office fédéral allemand de lutte contre les cartels enquête contre le géant américain pour abus de position dominante.

(Boursier.com) — Apple est la toute dernière cible en date de la répression allemande antitrust contre le pouvoir des géants de la technologie. L'office fédéral allemand de lutte contre les cartels a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête sur le géant américain de la technologie, et plus précisément sur l'App Store, son magasin d'applications. L'objectif est de déterminer si Apple est en situation de position dominante avec son iPhone et le système d'exploitation iOS.

Depuis le début de l'année, l'office a ouvert des enquêtes similaires contre Facebook, Google mais aussi Amazon, profitant de ses compétences élargies depuis une nouvelle loi sur la concurrence adoptée par l'Allemagne en début d'année. "L'enquête portera principalement sur le fonctionnement de l'App Store, car dans de nombreux cas, il permet à Apple d'influencer les activités de parties tierces", a indiqué Andreas Mundt, le président de l'Office.

Plainte dans le secteur de la pub

Plusieurs plaintes ont été déposées contre le géant américain. L'une d'elle a été initiée par une association du secteur de la publicité et des médias et portait sur l'introduction de son système d'exploitation iOS 14.5, qui déployait le blocage du suivi publicitaire. L'App Store est la seule plateforme de téléchargement d'applications disponible sur les appareils vendus par Apple. De quoi lui offrir une "position de pouvoir difficile à attaquer pour d'autres entreprises", estime l'office.

Apple a déclaré dans un communiqué qu'il était un moteur d'innovation et de création d'emplois, avec plus de 250.000 postes soutenus par "l'économie des applications iOS" en Allemagne. "Nous sommes impatients de discuter de notre approche avec l'office fédéral des cartels et d'avoir un dialogue ouvert sur l'une de leurs préoccupations", écrit le groupe.