Apple accélère dans les services, via un abonnement unique

Apple accélère dans les services, via un abonnement unique









La "keynote" de rentrée d'Apple s'est tenue mardi soir. Au programme, une offre d'abonnement unique pour tous ses services (TV+, musique, jeux, cloud) et une Apple Watch qui mesure l'oxygène dans le sang. Mais les nouveaux iPhones attendront un peu..

(Boursier.com) — Coronavirus oblige, la traditionnelle conférence de rentrée d'Apple s'est déroulée mardi soir sous une forme virtuelle, depuis son siège de l'Apple Park à Cupertino, en Californie... Une soirée un peu moins palpitante que d'ordinaire, ne serait-ce que parce que les nouveaux iPhones, les premiers compatibles avec la 5G, n'étaient pas au menu de la soirée.

L'iPhone 12 se fait attendre pour cause de Covid-19

Pour cause de crise sanitaire, le processus de fabrication à grande échelle du nouveau smartphone du groupe, l'iPhone 12, a pris cette année un peu de retard... Sa présentation ne serait pas attendue avant octobre, au cours d'une nouvelle conférence virtuelle. Selon des sites spécialisés, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro seraient mis en vente entre le 4e trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021. Ensuite, un "iPhone 12s", au prix plus abordable, serait lancé entre le 2e et le 4e trimestre 2021.

En attendant, Apple a tout de même mis les bouchées doubles mardi, en matière d'annonces, avec une attention particulière apportées aux services, notamment ceux liées à la santé et au fitness.

Les principaux services d'Apple en un seul abonnement

Ainsi, le groupe va proposer désormais un seul abonnement baptisé "Apple One", comprenant Apple TV+, Arcade, Apple Music et iCloud. Le service de base sera lancé cet automne à partir de 14,95 dollars par mois dans une centaine de pays (14,95 euros en France), ainsi qu'un forfait famille (19,95$ par mois). Un forfait premium (29,95$ par mois) inclura en outre la nouvelle application "Apple Fitness +" ainsi que News+, et sera lancé en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Côté produits, le géant du mobile a dévoilé deux nouvelles versions de sa montre connectée Apple Watch, ainsi qu'une nouvelle gamme de tablettes iPad Air et un iPad 8.

"Apple Fitness+" propose des cours à distance

Surfant sur la vague des cours de sport à distance, qui a pris son essor depuis la crise sanitaire, Apple a aussi annoncé le lancement d'un programme "Apple Fitness+", qui proposera des cours dispensés par des coachs sportifs, avec de nouvelles sessions chaque semaine. Les données collectées par l'Apple Watch seront mises à contribution durant les cours pour mesurer sa progression.

Ce service sera disponible sur iPhone, iPad et sur Apple TV, et coûtera 9,99$ par mois ou 79,99$ par an. Pour l'instant, Apple Fitness+ ne sera cependant pas proposé en France.

Une Apple Watch 6 qui détecte le taux d'oxygène dans le sang

Quant aux montres connectées, le groupe lance deux modèles : une Apple Watch SE "plus abordable" sera mise en vente à partir de vendredi, au prix de 279$. Dans le haut de gamme, une nouvelle Apple Watch Series 6 sera, elle, vendue 399$, également à partir de vendredi.

Détail révolutionnaire : l'Apple Watch 6 dispose d'un oxymètre, capable de "voir" à travers la peau et de mesurer le niveau d'oxygène dans le sang en 15 secondes. Une fonction qui peut être utile aux personnes souffrant de maladie pulmonaires, dont le coronavirus Covid-19...