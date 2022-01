Apple a versé près de 100 millions de dollars à son patron Tim Cook en 2021

Après une année de bénéfices et ventes record en 2021, la firme à la pomme a versé à son directeur général près de 100 millions de dollars. Avec une fortune d'environ 1,5 Md$, Tim Cook reste cependant loin du haut du podium des milliardaires.

(Boursier.com) — Chez Apple, tous les chiffres font dans la démesure : ses bénéfices et ses ventes record en 2021, sa capitalisation boursière de près de 3.000 milliards de dollars (la première du monde), son siège californien à 5 milliards de dollars... et désormais, la rémunération de son patron, Tim Cook. Ce dernier a touché près de... 100 millions de dollars au titre de l'exercice 2021.

Le directeur général du géant américain des smartphones, qui a fêté en 2021 son 10e anniversaire à la tête du groupe, a ainsi engrangé au total 98,73 millions de dollars en salaires, intéressement et actions, contre "seulement" 14,8 M$ en 2020.

L'essentiel de ce pactole (82,35 M$) est constitué d'actions qui lui ont été octroyées par Apple, révèle un document déposé jeudi auprès du gendarme boursier américain, la SEC. Tim Cook a aussi reçu 12 M$ pour avoir dépassé des objectifs financiers internes du groupe, sans oublier son salaire de base qui n'a été "que" de 3 M$, identique à celui des années précédentes.

Le titre Apple a flambé de 1.174% en 10 ans !

En 2021 (exercice clos fin septembre), Apple a fait croître ses ventes de 33% à plus de 365 milliards de dollars, et ses profits ont flambé de 65% sur un an pour atteindre 94,7 Mds, grâce au succès de ses produits et services, qui ont parfaitement répondu aux attentes des consommateurs pendant la crise du Covid-19.

Sous la direction de Tim Cook, entre août 2011 et fin septembre 2021, le cours de l'action d'Apple s'est envolé de 1.174%, selon le document déposé à la SEC. C'est plus de trois fois mieux que les performances du S&P 500 sur la même période.

La rémunération globale du CEO d'Apple est presque 7 fois plus élevée qu'en 2020, et elle représente 1.447 fois plus le salaire médian des employés de la firme à la pomme.

Tim Cook reste loin de la fortune de Bezos, Musk et Arnault

Si la rémunération de Tim Cook en 2021 est un record pour un patron d'Apple, elle est loin d'être la plus élevée de l'histoire pour un patron d'entreprise. En 2020, au moins 8 patrons ont engrangé davantage, souvent à l'occasion de l'introduction en Bourse de leur société, ou de l'exercice de stock-options. Le patron de Palantir, Alexander Karp, a ainsi engrangé 1,1 milliard de dollars en 2020 et celui de DoorDash, Tony Xu, a touché 414 M$, selon une étude du cabinet Equilar pour le 'New York Times'.

Tim Cook s'est engagé en 2015 à faire don de l'ensemble de sa fortune à des oeuvres de charité, et à prendre en charge les frais d'études universitaires de son neveu. Sa fortune personnelle est estimée par le classement Forbes à environ 1,5 milliard de dollars, ce qui le place assez loin dans le classement des milliardaires mondiaux (au 2263e rang).

Il est en particulier très loin du premier milliardaire mondial, Jeff Bezos (Amazon) qui "pèse" 177 milliards de dollars, d'Elon Musk (Tesla) avec ses 151 Mds$, et de Bernard Arnault (LVMH) 3e homme le plus riche de la planète avec 150 Mds$, selon Forbes.