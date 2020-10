Apple : 4 iPhones 5G et une mini-enceinte

Apple : 4 iPhones 5G et une mini-enceinte









Apple a présenté mardi soir une gamme de 4 smartphones iPhone 12, tous compatibles avec les réseaux télécoms 5G, et couvrant un large éventail de prix. La firme à la pomme a aussi lancé une mini enceinte/assistant vocal, le "Home Pod Mini".

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Très attendue, la présentation par Apple de sa nouvelle gamme de smartphones, l'iPhone 12, s'est déroulée mardi soir en vidéoconférence pour cause de coronavirus depuis le siège du groupe à Cupertino, en Californie.

La firme à la pomme a présenté 4 modèles d'iPhone 12, ce qui correspondait aux rumeurs qui ont agité les sites internet spécialisés ces derniers jours, avec un petit plus à la clé : le lancement d'une version miniature de son enceinte connectée, la "Home Pod Mini", qui sera vendue à 99$ pièce.

A Wall Street, les investisseurs ont accueilli l'ensemble de ces annonces par des prises de bénéfices : le titre Apple a cédé 2,65% mardi à 121,10$, après avoir bondi de 6,1% lundi, dans l'anticipation de cet événement. Les analystes financiers attendent beaucoup des nouveaux iPhones 5G, qui pourraient changer la donne ("game changer"), à l'aube de la révolution technologique promise par les réseaux 5G partout dans le monde.

Le 16 septembre dernier, Apple avait présenté une série de services et de produits (dont l'Apple Watch 6) mais avait reporté le lancement de sa nouvelle génération d'iPhones en raison de la crise du coronavirus...

Pré-ventes dès vendredi pour 2 des 4 modèles d'iPhone 12

Du côté smartphones, Apple a donc présenté une gamme de 4 appareils iPhone 12, tous compatibles 5G. Ainsi, en entrée de gamme, un "iPhone 12 Mini" doté d'un écran de 5,4 pouces est proposé à partir de 699$ l'unité. Vient ensuite l'iPhone 12, doté d'un écran de 6,1 pouces, à partir de 799$.

Les consommateurs ont en outre le choix entre deux modèles haut de gamme, l'iPhone12 Pro, avec un écran de 6,1 pouces à partir de 999$ et l'iPhone 12 Pro Max avec un écran de 6,7", vendu à partir de 1.099$.

Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro seront disponibles en pré-vente dès ce vendredi le 16 octobre, mais l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone Mini ne seront mis en pré-vente que le 6 novembre prochain.

Le réseau 5G encore balbutiant aux Etats-Unis

Les nouveaux appareils intègrent comme prévu une puce plus performante, l'"A14 Bionic", produite par le fondeur taiwanais TSMC. Cette puce de dernière génération utilise une nouvelle technologie de processus de 5 nanomètres, et promet une augmentation de 40% des performances du processeur et une amélioration de 30% des graphiques.

L'iPhone 12 est compatible avec la gamme de fréquences élevées dite des "ondes millimétriques", la variante la plus rapide de la 5G, ainsi qu'avec de plus basses fréquences. Certains modèles concurrents ne supportent que les plus basses fréquences.

La firme à la pomme devra toutefois convaincre les Américains de se convertir à la 5G, qui n'est encore disponible que dans très peu de villes. Le groupe américain espère aussi séduire une clientèle asiatique, notamment en Chine, où les réseaux 5G sont bien plus développés.

"Home Pod Mini" : enceinte, assistant vocal et interphone

A noter que le directeur général d'Apple, Tim Cook, a commencé mardi sa présentation par le lancement de la mini-enceinte "Home Pod Mini", qui promet un son "exceptionnel", contrôlable depuis un iPhone via l'assistant vocal Siri.

Plusieurs Home Pod Mini pourront être installés en réseau dans plusieurs pièces, et servir aussi bien de haut-parleurs que d'assistants domestiques et de système d'interphone. Il seront mis en vente à partir de la semaine du 16 novembre et les pré-commandes démarreront le 6 novembre.