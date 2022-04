Amende de 150 millions d'euros contre Google confirmée en appel

Cette amende a été infligée en décembre 2019 par le gendarme de la concurrence, qui jugeait les règles de fonctionnement de sa plate-forme publicitaire Google Ads "opaques et difficilement compréhensibles".

(Boursier.com) — La condamnation en France de Google, filiale d'Alphabet, à 150 millions d'euros d'amende pour abus de position dominante sur le marché de la publicité a été confirmée en appel ce jeudi.

Cette amende a été infligée en décembre 2019 à Google par l'Autorité française de la concurrence, qui avait jugé que les règles de fonctionnement de sa plate-forme publicitaire Google Ads étaient ""opaques et difficilement compréhensibles", en plus d'être appliquées "de manière inéquitable et aléatoire".

Discrimination et incohérence

"L'opacité et l'absence d'objectivité de ces règles rendent très difficile leur application par les annonceurs, alors que Google a toute discrétion pour modifier son interprétation des règles de façon difficilement prévisible, et décider en conséquence si les sites les respectent ou non. Cela permet à Google de les appliquer de façon discriminatoire ou incohérente. Cela conduit à des dommages à la fois pour les clients annonceurs mais aussi pour les utilisateurs du moteur de recherche", expliquait à l'époque le gendarme de la concurrence.