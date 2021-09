Amazon va recruter 12.000 salariés en France pour les fêtes

Ces 12.000 postes saisonniers viennent s'ajouter aux effectifs permanents d'Amazon, qui atteindront 14.500 salariés en CDI à la fin de l'année.

(Boursier.com) — Amazon a annoncé mercredi le recrutement de 12.000 salariés saisonniers, partout en France, pour la saison des fêtes de fin d'année. Les postes sont à pourvoir dans le réseau logistique français d'Amazon, qui comprend des centres de distribution, des centres de tri, et des agences de livraison de proximité.

"Amazon recrute tout au long de l'année dans ses 33 sites logistiques français. L'an dernier, 1.500 salariés saisonniers, qui avaient rejoint Amazon pour la période des fêtes, ont vu leur expérience déboucher sur un emploi en CDI après les congés et l'entreprise entend poursuivre cette tendance cette année", se félicite le géant américain du e-commerce dans un communiqué.

Tremplin vers un CDI

"Nous nous réjouissons d'accueillir ces nouveaux salariés dans nos équipes. Pour beaucoup d'entre eux, cette expérience pourra déboucher sur un emploi en CDI : Amazon aura créé plus de 3.000 nouveaux CDI en France cette année, et nous allons continuer à offrir des emplois de qualité et à favoriser l'égalité des chances dans les territoires, notamment par une convention avec Pôle Emploi", déclare Ronan Bolé, Président d'Amazon France Logistique.

Ces 12.000 postes saisonniers viennent s'ajouter aux effectifs permanents d'Amazon, qui atteindront 14.500 salariés en CDI à la fin de l'année. Les candidats sont invités à participer à des visites virtuelles en direct des sites logistiques pour découvrir l'environnement de travail chez Amazon.