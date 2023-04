Amazon : un "plan Ratatouille" pour séduire les Français

Lancé il y a trois ans, le programme vise à "franciser" l'image d'Amazon, alors que l'entreprise souffre d'un déficit d'image dans l'Hexagone.

(Boursier.com) — Le géant mondial du e-commerce n'est pas aussi populaire en France que dans les autres pays européens... Amazon a donc mis au point un plan de communication, baptisé "Ratatouille", pour tenter de redorer son blason dans l'Hexagone. Au programme : des publicités télévisées, la promotion de produits fabriqués en France vendus sur le site, mais aussi des études montrant l'impact positif de l'entreprise sur l'économie et ses salariés.

Le projet Ratatouille a été inspiré par le film de Disney, dont le héros est un petit rat français passionné de cuisine. Le programme, lancé il y a trois ans, vise à "franciser" l'image d'Amazon, selon des sources de l'agence de presse Bloomberg. En mars dernier, pour la toute première fois, Amazon s'est par exemple installé au Salon agricole de Paris, avec un kiosque mettant en valeur les producteurs locaux. En 2021, Amazon avait également ouvert une boutique en ligne présentant des produits fabriqués en France - une section qui génère peu de ventes, mais qui est largement promue, toujours selon Bloomberg.

Des études positives

Pour mettre en avant l'impact positif d'Amazon, une étude de Roland Berger publiée en mars et payée par le géant américain a également montré que pour 84% des commerçants installés en Moselle, l'ouverture de l'entrepôt de Metz Augny avait eu un effet neutre sur leur activité. Un autre sondage, commandé cette fois à l'Ifop, a mis en avant le fait que huit employés d'Amazon sur dix recommanderaient de travailler dans l'entreprise.

Le plan Ratatouille s'inspire en grande partie de l'expérience d'un autre grand groupe américain. A la fin des années 1990, des militants de gauche avaient fait de McDonald's un symbole de la mondialisation. Le géant de la restauration rapide avait alors contre-attaqué en signant des accords avec des agriculteurs locaux et en adaptant ses menus aux goûts français, avec des salades, des pâtisseries et même un sandwich "McBaguette".

Polémiques en France

Depuis son lancement en France en 2000, Amazon s'est imposé et capte 19% du marché de l'e-commerce. Il compte 20.000 employés et a déclaré avoir investi plus de 16 milliards d'euros dans le pays depuis 2010, "contribuant à soutenir l'innovation et les infrastructures". Mais la société basée à Seattle reste aux prises avec des polémiques et des tensions, qu'il s'agisse de la fiscalité, des enjeux écologiques ou des conditions de travail de ses employés.