Amazon se prépare à licencier 10.000 personnes

Le secteur de la tech est affaibli par le ralentissement de l'économie mondiale...

(Boursier.com) — Amazon prévoit de se séparer d'environ 10.000 personnes, selon le 'New York Times', qui cite des personnes proches du dossier. Les licenciements pourraient être effectifs dès cette semaine et toucheraient la division dédiée aux appareils d'Amazon, y compris l'assistant vocal Alexa, mais aussi les fonctions de vente au détail et les ressources humaines.

Cela représenterait environ 3% des employés d'Amazon et moins de 1% de sa main-d'oeuvre mondiale (plus de 1,5 million de personnes), principalement composée de travailleurs payés à l'heure.

Vague de licenciements

Cette décision interviendrait juste avant les fêtes, une période pourtant cruciale pour le géant du e-commerce, avec une forte montée en cadence de l'activité. Mais comme d'autres géants mondiaux, le groupe américain commence à ressentir les effets du ralentissement de l'économie mondiale.

Avant Amazon, Meta Platforms a annoncé la semaine dernière son intention de réduire ses effectifs de 13%, ce qui reviendra à supprimer plus de 11.000 emplois, un plan social de grande ampleur que la direction justifie par l'envolée des coûts et la dégradation du marché publicitaire. Twitter aussi a drastiquement coupé dans ses effectifs (la moitié de ses 7.500 salariés), après l'arrivée d'Elon Musk. Le 3 novembre, la plateforme de VTC Lyft a également annoncé se séparer de 683 personnes, soit 13% de ses effectifs.