Amazon : près de 13 milliards de dollars seront dépensés pendant le Prime Day

Le géant du e-commerce devrait faire le plein lors de ces deux journées de promotion.

(Boursier.com) — Malgré un taux d'inflation élevé et des inquiétudes pour l'économie américaine, des légions de consommateurs sont attendues pour participer aux soldes d'été d'Amazon, qui démarrent ce mardi pour deux jours. Dans le monde entier, les acheteurs dépenseront environ 12,9 milliards de dollars pendant l'événement, en hausse d'environ 11% par rapport à l'année dernière, selon Insider Intelligence.

Amazon a lancé son Prime Day en 2015 pour attirer de nouveaux abonnés. Ces derniers paient 139 dollars par an aux Etats-Unis pour bénéficier de remises sur les frais d'expédition, d'un accès à la plateforme de vidéo en streaming et d'autres avantages, comme celui de participer à ces deux jours de promotions.

"Des millions d'offres"

Pour attirer les clients, Amazon a encore promis cette année "des millions d'offres", et parfois jusqu'à 75% de réduction sur certains de ses propres produits, tels que ses hauts-parleurs intelligents Echo Show ou ses téléviseurs Amazon Fire. Le géant du e-commerce a également fait la promotion de l'évènement avec des influenceurs TikTok, dans l'espoir d'attirer les plus jeunes acheteurs de la plateforme de médias sociaux. De quoi faire bondir le nombres de mentions du Prime Day sur TikTok de 91% par rapport à l'an dernier, selon ComScore.

Environ 167 millions d'acheteurs Amazon avaient souscrit des adhésions à Amazon Prime en mars, un chiffre inchangé sur un an, selon le cabinet d'études de marché Consumer Intelligence. Ils considèrent de plus en plus les achats comme un aspect précieux : environ 42% déclarent que les offres Prime Day sont l'une des raisons de s'abonner, en hausse de 26% par rapport à 2019.