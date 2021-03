Amazon ouvre un magasin sans caisses à Londres

Amazon ouvre un magasin sans caisses à Londres









Une première hors des Etats-Unis pour le géant américain

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Amazon exporte son modèle d'épicerie sans caisse des Etats-Unis à la Grande-Bretagne... Le géant américain ouvre ce jeudi un supermarché dans le centre commercial d'Ealing Broadway à Londres, faisant encore un peu plus concurrence aux commerces traditionnels.

Amazon Fresh

Le magasin, comme ses homologues américains, utilise des caméras et des capteurs pour suivre les acheteurs lorsqu'ils retirent des articles des étals, et permet de charger une carte de crédit enregistrée après leur sortie. Seule différence avec les 26 Amazon Go implantés aux Etats-Unis, ce supermarché a été baptisé Amazon Fresh, la marque déjà utilisée au Royaume-Uni pour l'épicerie en ligne.

Marque maison

Dans le cadre du lancement, Amazon a également dévoilé une nouvelle gamme de produits alimentaires sous sa propre marque de distributeur, "by Amazon", pour être vendue en magasin. Le géant du e-commerce, qui a fait beaucoup d'ombre aux commerces traditionnels britanniques depuis le début de la crise, profitant notamment des longues périodes de confinement, veut lancer d'autres supermarchés dans le pays ces prochains mois.