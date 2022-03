Amazon ne pourra pas construire son entrepôt géant près de Belfort

Pour le tribunal de Besançon, le dossier présenté par Amazon pour obtenir permis de construire et autorisation environnementale ne contenait "aucune mesure de compensation de la disparition de la zone humide impactée par le projet".

(Boursier.com) — C 'est une victoire pour les opposants au projet... Le tribunal administratif de Besançon (Doubs) a annulé jeudi le permis de construire et l'autorisation environnementale accordés à un projet de plateforme logistique du géant américain Amazon, à Fontaine, dans le Territoire de Belfort. Le projet de construction d'un site de plus de 75.000m2 était notamment pointé du doigt par France Nature Environnement et Les Amis de la Terre. Les deux associations avaient donc décidé de déposer un recours en justice.

Un premier entrepôt (une agence de livraison) Amazon a été inauguré l'automne 2021 à Fontaine. Le deuxième centre devait être réalisé par la société italienne Vailog au niveau de l'aéroparc de Fontaine, près de Belfort, non loin de l'autoroute A36.

"Le centre de tri fait partie des 13 projets d'entrepôts d'Amazon, destinés à doubler, à terme, son activité en France. A ce titre, il va contribuer à l'explosion de l'empreinte carbone induite par l'importation d'1,3 milliard de produits supplémentaires par an, ainsi qu'à l'accélération des destructions d'emplois en cours dans le commerce non alimentaire. Ce projet est également une catastrophe pour l'artificialisation des terres", argumentaient Les Amis de la Terre et France Nature Environnement.

Impact sur l'environnement

Pour le tribunal de Besançon, le dossier présenté par Amazon pour obtenir permis de construire et autorisation environnementale ne contenait "aucune mesure de compensation de la disparition de la zone humide impactée par le projet". De nombreuses espèces animales protégées ou menacées occupent cette zone humide.

D'après les membres du collectif Gafamazone, qui est opposé également au centre de tri, le trafic routier exploserait avec ce projet : plus de 2.600 véhicules et 585 poids lourds circuleraient chaque jour.