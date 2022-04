Amazon, l'entreprise la plus convoitée pour travailler aux Etats-Unis

D'après le classement du réseau professionnel LinkedIn, le géant du e-commerce est l'entreprise la plus recherchée, pour la deuxième année consécutive.

(Boursier.com) — C 'est le "lieu de travail le plus désirable des Etats-Unis"... Amazon se distingue pour la deuxième année consécutive comme étant l'entreprise la plus convoitée par les travailleurs dans le pays, devant Alphabet, la maison mère de Google, et la banque Wells Fargo.

Amazon se distingue ainsi par sa capacité à attirer et à retenir les talents, y compris par des possibilités d'avancement professionnel. Au cours des 12 derniers mois, le géant du e-commerce a plus que doublé le salaire de base maximal des employés de l'entreprise, introduit de nouvelles prestations pour le bien-être de ses équipes, et notamment leur santé mentale. Le groupe s'est aussi engagé à investir plus de 1,2 milliard de dollars pour former plus de 300.000 collaborateurs d'ici 2025.

Des critiques

Amazon emploie actuellement plus de 1,1 million de personnes aux États-Unis, et a créé plus de 200.000 postes l'année dernière dans le pays. L'entreprise n'est pourtant pas sans susciter des critiques : elle a été épinglée pour son traitement des employés des entrepôts pendant la pandémie de Covid-19 et pour avoir favorisé une culture de travail brutale. La semaine dernière, les équipes d'un entrepôt de Staten Island (New York) ont voté en faveur de la création d'un syndicat, une première aux Etats-Unis pour Amazon.