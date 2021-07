Amazon : Jeff Bezos veut prendre de la hauteur...

Amazon : Jeff Bezos veut prendre de la hauteur...









Au moment où Jeff Bezos prépare son premier vol commercial dans l'espace, il quitte la direction opérationnelle d'Amazon, qu'il créé il y a 27 ans et grâce auquel il est devenu la première fortune mondiale.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'homme le plus riche du monde prend du recul par rapport à sa création, Amazon, avec laquelle il a révolutionné le commerce mondial depuis 27 ans. Jeff Bezos a ainsi cédé ce lundi 5 juillet sa place de directeur général d'Amazon à son bras droit Andy Jassy, jusqu'ici patron de la branche "cloud computing" du groupe.

A 57 ans, Jeff Bezos entend désormais se consacrer à d'autres projets, à commencer par sa compagnie spatiale Blue Origin. L'homme d'affaires doit ainsi s'embarquer le 20 juillet prochain pour un vol spatial commercial, une course dans laquelle il est en compétition avec un autre milliardaire, le Britannique Richard Branson, qui compte s'envoler dès le 11 juillet à bord d'un vaisseau de sa compagnie Virgin Galactic,..

Une fortune supérieure à 200 Mds$

Jeff Bezos conservera cependant un rôle-clé dans Amazon, dont il restera président exécutif du conseil d'administration. Le nouveau CEO, Andy Jassy, 53 ans, a rejoint Amazon en 1997 avant de diriger l'activité de "cloud computing" du groupe, Amazon Web Services (AWS), qui s'est avérée la principale source de profit du groupe.

La fortune personnelle de Jeff Bezos est estimée à plus de 200 milliards de dollars, constituée en grande partie de ses actions Amazon (12% du capital), mais aussi de biens immobiliers, de sa société spatiale Blue Origin, et du journal Washington Post. Le milliardaire est resté l'homme le plus riche du monde même après son divorce en 2019. Son ex-épouse, MacKenzie Scott, est devenue à cette occasion l'une des femmes les plus riches du monde, avec une fortune estimée actuellement à 60 Mds$, dont elle s'est engagée à donner la majorité à des oeuvres de charité...

ecommerce, cloud computing et vidéo en streaming, le trio gagnant de la crise sanitaire

Créé en tant que librairie en ligne, Amazon s'est rapidement transformé en géant du commerce en ligne, avant de se lancer en 2006 dans le "cloud computing", dont il est le leader mondial avec plus de 30% de parts de marché devant Microsoft (environ 19% de parts de marché) et Alphabet (maison mère de Google) avec 7%. Le groupe est aussi un acteur important de la vidéo en streaming, avec Amazon Prime Video, et vient d'annoncer le rachat des studios de cinéma MGM pour 8,4 Mds$.

En Bourse, Amazon affiche une capitalisation supérieure à 1.700 milliards de dollars, dans le peloton de tête mondial derrière Apple et Microsoft (tous deux plus de 2.000 Mds$), et au coude à coude avec Alphabet. En 2020, Amazon a dégagé un bénéfice net de 21,33 Mds$, en hausse de 84%, tandis que son chiffre d'affaires a atteint 386 Mds$ (+38%), des performances dopées par la crise du coronavirus, qui a profité à toutes les branches d'activités du groupe.

Amazon, un colosse au centre de nombreuses polémiques

27 ans après sa création, Amazon est à la fois admiré et décrié, accusé notamment d'écraser le commerce traditionnel et d'offrir de mauvaises conditions de travail dans ses entrepôts, voire de contribuer à la dégradation de l'environnement via la multiplication de livraisons à domicile et la forte consommation électrique de ses centre de serveurs. Au Royaume-Uni, le groupe est en outre au centre d'une polémique concernant la destruction des millions de produits neufs mais invendus.

Dans sa dernière lettre annuelle aux actionnaires en avril, Jeff Bezos a reconnu que le groupe devait faire mieux pour ses salariés et promis qu'Amazon deviendrait "le meilleur employeur sur Terre". Sous pression, le groupe s'est aussi engagé en juin à revoir sa manière de surveiller le travail de ses employés chargés de trier, emballer et déplacer les colis au sein des entrepôts.

Engagements environnementaux et fiscaux

Afin de réduire son empreinte carbone, le groupe s'est engagé à acheter 1,5 gigawatt de capacité de production d'électricité propre auprès de 14 nouvelles centrales solaires et éoliennes dans le monde. Objectif affiché : acquérir suffisamment d'énergie renouvelable pour couvrir toutes les activités de l'entreprise d'ici 2025.

En outre, le groupe est en butte, comme d'autres géant d'internet, à des accusations de monopole et d'évasion fiscale. Le groupe est notamment en première ligne parmi les multinationales concernées par le projet de taxation mondiale minimale de 15% approuvé récemment au niveau de l'OCDE. Jeff Bezos a en outre récemment indiqué qu'il soutenait la proposition de l'administration Biden de taxer davantage les sociétés pour financer le plan de relance des infrastructures aux Etats-Unis...