Amazon investit dans 274 projets d'énergies renouvelables dans le monde

Dont 18 nouveaux projets en Europe et aux États-Unis

(Boursier.com) — Amazon annonce ce jour le lancement de 18 nouveaux parcs éoliens et solaires aux États-Unis, en Allemagne, en Espagne, en Finlande, en Italie et au Royaume-Uni, portant la capacité totale achetée en 2021 à ce jour à 5,6 gigawatts (GW). Amazon compte désormais 274 projets d'énergies renouvelables dans le monde et est en passe d'alimenter 100% de ses activités opérationnelles en énergies renouvelables d'ici 2025, avec 5 ans d'avance sur son objectif initial de 2030.

Ces nouveaux parcs éoliens et solaires portent la capacité totale de production d'électricité renouvelable à laquelle s'est engagée Amazon à plus de 12 GW et 33.700 gigawatts-heures (GWh) lorsqu'ils seront pleinement opérationnels, soit l'équivalent de la consommation annuelle de plus de 9 millions de foyers européens.

Ces parcs alimenteront en énergies renouvelables les bâtiments administratifs d'Amazon, ses centres de distribution et les data centers d'Amazon Web Services (AWS), qui desservent des millions de clients dans le monde. Ils permettront également à Amazon de respecter son engagement de produire une énergie propre équivalente à la consommation électrique de tous les appareils Echo grand public. La quantité d'énergie propre produite par ces installations évitera des émissions annuelles de CO2 équivalentes à celles de près de 3 millions de voitures aux États-Unis chaque année, soit environ 13,7 millions de tonnes.

Nous agissons rapidement et résolument pour réduire nos émissions de CO2 et lutter contre la crise climatique , déclare Kara Hurst, Vice-présidente et Directrice développement durable monde chez Amazon. Procéder à des investissements importants dans les énergies renouvelables partout dans le monde est une étape majeure pour respecter l'objectif de The Climate Pledge, notre engagement à atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici 2040, avec 10 ans d'avance sur l'accord de Paris. Les projets d'énergies renouvelables sont par ailleurs créateurs de nouveaux investissements et d'emplois verts, et ils contribuent à la décarbonation des réseaux électriques dans les territoires du monde entier .

Principal acheteur institutionnel d'énergies renouvelables dans le monde

Grâce à l'annonce faite ce jour, Amazon confirme sa position de principal acheteur institutionnel d'énergies renouvelables dans le monde, avec 274 projets au total, dont 105 parcs éoliens et solaires et 169 installations de panneaux photovoltaïques sur les toits de ses sites et magasins à travers le monde.

Les 18 nouveaux parcs éoliens et solaires annoncés ce jour comprennent notamment :

- Huit nouveaux projets aux États-Unis : aux États-Unis, Amazon a ajouté plus de 1 GW de capacité, avec notamment les premiers parcs solaires en Arizona et en Géorgie, et des installations supplémentaires dans l'Ohio, au Texas et en Virginie. Au total, Amazon a permis de concrétiser la production de plus de 6 GW d'énergies renouvelables aux États-Unis dans le cadre de 62 projets.

- Un deuxième parc solaire avec stockage d'énergie : en Arizona, le deuxième projet solaire d'Amazon avec stockage d'énergie permet à l'entreprise d'ajuster la production solaire aux pics de forte demande, même en l'absence d'ensoleillement. Ce parc solaire de 300 mégawatts (MW) est associé à un système de stockage d'énergie sur batterie de 150 MW, portant les projets de stockage sur batterie d'Amazon à 220 MW.

- Quatre nouveaux projets d'énergies renouvelables dans les pays nordiques : Amazon a ajouté 158 MW de capacité de production grâce à quatre projets éoliens en Finlande, portant ses installations d'énergies renouvelables dans les pays nordiques à plus de 950 MW.

- Des projets supplémentaires en Italie, en Espagne et en Irlande du Nord : le nouveau parc solaire d'Amazon en Italie est le troisième dans le pays pour l'entreprise et vient ajouter 40 MW aux 66 MW déjà installés. En Espagne, les quatre nouveaux projets solaires d'Amazon ajoutent plus de 630 MW au réseau électrique. Un nouveau parc éolien en Irlande du Nord porte les capacités d'Amazon à 245 MW sur l'ensemble du réseau de l'île et à 545 MW pour les installations éoliennes au Royaume-Uni. Au total, Amazon a permis de concrétiser la production de plus de 3,5 GW d'énergies renouvelables en Europe dans le cadre de 34 projets, faisant de l'entreprise le principal acheteur d'énergies renouvelables sur ce continent.

Pour visualiser l'ensemble des projets d'énergies renouvelables d'Amazon dans le monde, consultez notre carte interactive.

L'achat par Amazon de 12 GW de capacités d'énergies renouvelables dans le monde témoigne clairement de l'engagement de l'entreprise à atteindre zéro émission nette de CO2 d'ici 2040 , déclare Hannah Hunt, directrice de l'impact chez RE-Source, plateforme d'approvisionnement en énergies renouvelables pour les entreprises en Europe. Les 10 nouvelles installations d'énergies renouvelables de l'entreprise en Europe vont bénéficier aux territoires, créer de nouveaux emplois verts et contribuer au respect de nos engagements à lutter contre la crise climatique".

200 signataires

Amazon et Global Optimism ont cofondé The Climate Pledge en 2019. The Climate Pledge compte désormais plus de 200 signataires, parmi lesquels Best Buy, IBM, Microsoft, PepsiCo, Siemens, Unilever, Verizon et Visa.

Pour atteindre son objectif, Amazon va continuer de réduire ses émissions sur l'ensemble de ses activités par des actions institutionnelles concrètes, la mise en oeuvre d'une feuille de route pour alimenter ses sites à 100% en énergies renouvelables, avec 5 ans d'avance sur son objectif initial de 2030, la réalisation de son objectif de 100% de livraisons zéro émission nette de CO2, dont 50 % d'ici 2030, dans le cadre du programme "Shipment Zero", l'achat de 100.000 utilitaires de livraison électriques, soit la plus importante commande jamais passée pour ce type de véhicules, et l'investissement de 2 Milliards de dollars dans le développement de services et de solutions de décarbonation dans le cadre du Climate Pledge Fund.