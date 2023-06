Amazon : bientôt un forfait mobile pas cher pour les abonnés Prime ?

Le géant du commerce planche sur cette nouveauté pour ses clients aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Amazon discute avec des opérateurs téléphoniques de la possibilité d'offrir à ses abonnées Prime un abonnement mobile à faible coût, voire gratuit, selon les informations de l'agence de presse Bloomberg. Le géant du e-commerce négocie actuellement avec Verizon Communications, T-Mobile US et Dish Network pour obtenir le prix de gros le plus bas possible. L'idée serait d'offrir aux membres Prime des forfaits à 10 dollars par mois et même pourquoi pas totalement gratuits, afin de renforcer la fidélité de ses clients les plus dépensiers.

L'action Dish flambe de 14% vendredi à Wall Street dans les premiers échanges, tandis que Verizon lâche près de 4%, AT&T chute de 5% et T-Mobile de plus de 7%. L'action Amazon gagne plus de 2%.

Exploration

Les pourparlers durent depuis six à huit semaines et ont également inclus AT&T pendant un moment, mais rien n'est sûr, d'après les sources de l'agence de presse. "Nous explorons toujours de nouveaux d'avantages à offrir à nos membres Prime, mais nous n'avons pas l'intention d'ajouter le téléphone mobile à ce stade", a déclaré à Bloomberg la porte-parole d'Amazon, Maggie Sivon.

Les abonnés Prime d'Amazon paient 139 dollars par an aux Etats-Unis pour des avantages tels que la livraison rapide et gratuite, le streaming vidéo et l'accès à 100 millions de chansons. Les analystes estiment que l'adhésion à Prime a

stagné dans le pays depuis que le groupe a augmenté son tarif - il démarrait à 119 dollars auparavant - et alors que les consommateurs sont aux prises avec une forte inflation.

Environ 167 millions d'acheteurs Amazon adhéraient au programme Prime au mois de mars, un chiffre stable sur un an. Le groupe de Jeff Bezos doit par ailleurs faire face à la concurrence de Walmart et son offre Walmart+, qui offre des la plupart des mêmes avantages pour la somme de 98 dollars et la livraison de courses gratuite pour moins de 35 dollars.