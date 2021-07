Amazon : année record pour les "Prime Days" en France

Amazon : année record pour les "Prime Days" en France









"On est très heureux", se félicite le directeur général d'Amazon France, qui change de patron ce lundi, avec l'arrivée d'Andy Jessy pour succéder à Jeff Bezos.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Grand changement ce lundi à la tête d'Amazon... Andy Jassy prend officiellement les rênes de l'entreprise la plus puissante du monde en devenant directeur général. Il succède à Jeff Bezos, qui reste président du conseil d'administration. "Andy, je le connais puisqu'il est dans la société depuis plus de 20 ans et évidemment je soutiens cette décision de Jeff de se retirer et de rester quand même très impliqué dans tout ce qui est innovation. Et Andy est un leader aguerri dans tout ce qui est 'cloud'", a salué Frédéric Duval, directeur général d'Amazon France, sur BFM Business.

Amazon a créé en France environ 130.000 emplois depuis son arrivée au début des années 2000, dont 14.500 CDI à la fin de l'année, et 25.000 emplois intermédiaires marchands tiers. "Amazon est petit dans le commerce français, qui représente 580 milliards d'euros. En 2019, avec un chiffre d'affaires de 5,7 milliards, on représentait 1% du commerce français. On est plutôt une entreprise petite. Six unités sur dix vendues sur Amazon sont vendues par des entreprises tierces et donc le succès de cet endroit où les gens trouvent énormément de produits profite aussi aux entreprises françaises.

Taxe fiscale

Le projet de taxation mondiale des entreprises à leur juste niveau a fait un grand pas supplémentaire jeudi. Après avoir été approuvé par les dirigeants du G7 lors d'un sommet des ministres des Finances début juin, l'accord est en passe d'être élargi à l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économique). "On a toujours dit que d'un point de vue fiscal les discussions devaient être tenues sur la scène internationale. C'est le cas avec l'OCDE et le G7. On attend, on verra comment tout cela se déboucle et on appliquera les règles un fois qu'elles seront traduites en loi", a expliqué Frédéric Duval, alors que certains observateurs estiment que le géant du e-commerce pourrait passer entre les gouttes.

Les "Prime Days" d'Amazon, très critiqués par les commerçants après de longs mois de fermeture des magasins, ont été un succès en France. "On a fait beaucoup, on a fait une croissance à deux chiffres, on est très content, c'est une année record", s'est félicité le patron d'Amazon France.