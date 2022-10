Amazon accélère l'électrification et la décarbonation de son réseau de transport en Europe

Plus d'un milliard d'euros au cours des cinq prochaines années !

(Boursier.com) — Amazon annonce ce jour que l'entreprise prévoit d'investir plus d'un milliard d'euros au cours des cinq prochaines années afin de poursuivre l'électrification et la décarbonation de son réseau de transport en Europe pour livrer ses clients de manière plus écoresponsable, dont plus de 250 millions d'euros en France...

Cet investissement a aussi pour but de dynamiser l'innovation dans l'ensemble de la filière et d'encourager le développement d'infrastructures publiques de recharge, ce qui permettra plus généralement au secteur du transport de réduire plus rapidement ses émissions. ..

Amazon utilise déjà plusieurs milliers de véhicules zéro émission dans le cadre de ses activités européennes et cet investissement viendra enrichir sa flotte de plusieurs milliers d'autres, permettant d'accélérer les progrès de l'entreprise dans la réalisation de son objectif : être zéro émission nette de CO2 d'ici 2040, avec dix ans d'avance sur l'objectif fixé par l'Accord de Paris. Par véhicule zéro émission, nous visons des véhicules qui ne rejettent aucune émission de CO2 lors de leur phase de roulage.

Notre réseau de transport est l'un des pans de notre activité les plus difficiles à décarboner et, pour atteindre zéro émission nette de CO2, il faudra réaliser des investissements importants et continus , déclare Andy Jassy, CEO d'Amazon. Le déploiement de milliers d'utilitaires, de camions longue distance et de vélos électriques va nous aider à moins dépendre des énergies fossiles traditionnelles et, espérons-le, encourager davantage les secteurs du transport et de la construction automobile en Europe et dans le monde à redoubler d'efforts et à continuer d'innover, étant donné que nous devrons tous travailler de concert pour atteindre nos objectifs climatiques.

L'investissement va permettre de développer la livraison par utilitaires électriques, vélos-cargos et chariots de livraison dans de nombreuses villes

Amazon dispose déjà de plus de 3.000 utilitaires électriques assurant la livraison de colis à ses clients dans toute l'Europe et, grâce à l'investissement annoncé ce jour, prévoit que sa flotte en comptera plus de 10.000 d'ici 2025...

Amazon a inauguré des pôles de micromobilité dans plus de 20 villes européennes, dont Paris, Lyon et Nice, et prévoit d'être présent dans deux fois plus de municipalités d'ici fin 2025. Les pôles de micromobilité sont des dépôts de livraison de plus petite taille, situés dans les centres-villes. Dans les villes européennes, traditionnellement denses, ces pôles permettent à Amazon de privilégier de nouveaux modes de livraison, tels que les vélos-cargos ou la livraison à pied, afin de livrer ses clients de manière plus écoresponsable. Les pôles de micromobilité, ce sont moins d'utilitaires de livraison classiques sur les routes, contribuant ainsi à la réduction des embouteillages en centre-ville et à l'amélioration de la qualité de l'air.

En plus de ces nouveaux utilitaires et des pôles et véhicules de micromobilité, Amazon va également investir dans le déploiement de plusieurs milliers de bornes de recharge sur ses sites européens. Grâce à cet investissement, l'entreprise et ses partenaires vont pouvoir améliorer les infrastructures de chargement de leurs flottes respectives.

Amazon renforce sa flotte de poids lourds électriques et développe des infrastructures stratégiques pour la décarbonation du transport poids lourds longue distance

Le transport longue distance est un secteur difficile à décarboner en raison de la taille et du poids des camions et des remorques ainsi que des distances considérables à parcourir. Les poids lourds électriques sont une technologie prometteuse, mais leur production et la disponibilité des infrastructures de recharge demeurent limitées. Amazon dispose aujourd'hui de cinq poids lourds électriques en circulation au Royaume-Uni et en comptera 20 en Allemagne d'ici la fin de l'année...

Amazon utilise ses capacités pour contribuer à encourager la production à plus grande échelle de poids lourds électriques, qui permettra à l'entreprise elle-même et à d'autres acteurs d'abandonner plus rapidement les camions diesel. Dans le cadre de l'investissement annoncé ce jour, Amazon prévoit d'acheter et de déployer plus de 1.500 poids lourds électriques au sein de sa flotte européenne, dont plus de 300 en France dans les années à venir...

Pour les alimenter, Amazon va construire dans son réseau logistique en Europe plusieurs centaines de chargeurs rapides spécialisés qui pourront recharger les véhicules en deux heures environ...

Amazon compte désormais plus de 100 projets d'énergie renouvelable en Europe

Amazon est en passe d'alimenter ses activités à 100% en énergies renouvelables d'ici 2025 et a déjà franchi la barre des 85% en 2021. Cet objectif s'applique à l'ensemble des opérations d'Amazon : data centers, sites logistiques, magasins physiques et bureaux, y compris les bornes de recharge sur site.

Amazon compte à présent plus de 100 projets d'énergie renouvelable dans toute l'Europe, dont 5 projets solaires sur site ou parcs solaires ou éoliens hors site en France.