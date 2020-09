Alstom met en service le train à hydrogène en Autriche

Après des essais réussis en Allemagne, le Coradia iLint va transporter des passagers pour la compagnie ferroviaire autrichienne ÖBB

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une nouvelle ère dans l'histoire du transport ferroviaire de passagers s'ouvre aujourd'hui à Vienne !... Jusqu'à la fin novembre, un train à hydrogène va en effet assurer pour la toute première fois un service voyageurs régulier pour ÖBB, la compagnie ferroviaire autrichienne.

Conçu par Alstom à Salzgitter (Allemagne), le Coradia iLint est équipé de piles à combustible qui lui permettent de transformer l'hydrogène et l'oxygène en électricité ; ainsi le train n'émet aucune émission lorsqu'il est en fonctionnement...

Après les essais fructueux menés dans le nord de l'Allemagne entre 2018 et 2020, le train Coradia iLint va à présent faire ses preuves en Autriche, où il transportera pendant trois mois des passagers sur des itinéraires géographiquement difficiles.

Mobilité verte

"Ce service passager régulier pour ÖBB marque une nouvelle étape importante dans le parcours de notre train Coradia iLint" a déclaré le Jörg Nikutta, DG d'Alstom Allemagne et Autriche, lors de la cérémonie de lancement à Vienne. "Sa technologie de propulsion sans émission offre une alternative écologique aux trains diesel traditionnels, surtout sur les lignes non électrifiées. Je suis très heureux de voir qu'ÖBB, qui est depuis longtemps un partenaire de poids sur le marché de la mobilité européenne, croit en notre technologie et ses avantages".

"Pionnier dans l'expérimentation de la technologie hydrogène pour les chemins de fer en Autriche et en tant qu'entreprise pleinement engagée dans la protection de l'environnement, nous travaillons activement au futur d'une mobilité verte et intelligente avec des alternatives technologiques" souligne Andreas Matthä, PDG de ÖBB-Holding AG.

Le train à hydrogène d'Alstom a enregistré ses premiers succès opérationnels en septembre 2018, lorsque deux véhicules de présérie ont débuté un service voyageurs régulier en Basse-Saxe, en Allemagne.

Après un an et demi d'essais et plus de 180.000 kilomètres parcourus, le feu vert a été donné pour la livraison de 14 trains de série dès 2022. À présent, la compagnie autrichienne ÖBB va tester le Coradia iLint sur des lignes régionales dans le sud du pays, où il pourrait remplacer les trains diesel. Les passagers peuvent s'attendre à un train " zéro émission ", peu bruyant, circulant à une vitesse maximale de 140 km/h.

Coradia iLint et la pile à hydrogène

Le Coradia iLint est le premier train de passagers au monde à fonctionner à l'aide d'une pile à hydrogène, qui produit de l'énergie électrique pour la propulsion. Silencieux, ce train "zéro émission" n'émet que de la vapeur et de l'eau...

Le Coradia iLint se démarque par ses nombreuses innovations : conversion d'énergie propre, stockage d'énergie en batterie et gestion intelligente de la force motrice et de l'énergie disponible. Conçu spécialement pour les lignes non électrifiées, il permet une exploitation propre et durable tout en garantissant d'excellents niveaux de performance.

Alstom a déjà vendu 41 de ces trains à hydrogène en Allemagne. D'autres pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la France et l'Italie s'intéressent également à cette technologie. Alstom est le numéro un de la mobilité zéro émission et le seul fabricant en mesure d'offrir à ses clients une gamme complète de solutions de propulsion sans émission, de l'électrique aux batteries et piles à hydrogène...