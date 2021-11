Alibaba : ventes record pour la journée des célibataires, sous l'oeil de Pékin

Le géant chinois du commerce en ligne a réalisé 74 milliards d'euros de ventes, mais la croissance de l'activité est au plus bas, entre pression de Pékin et soucis d'approvisionnement.

(Boursier.com) — C 'est la grande fête du shopping en ligne en Chine... La "Journée des célibataires" a permis jeudi au géant Alibaba de battre un nouveau record de ventes, avec un chiffre d'affaires de 540,3 milliards de yuans (environ 74 milliards d'euros), un bol d'air bienvenu pour la plus grande entreprise de commerce électronique du pays, confrontée depuis peu à un tour de vis de la réglementation ordonné par Pékin. Petit bémol, cette activité affiche une progression de 8,5% par rapport à l'an dernier - c'est la hausse la plus faible depuis 2019 et la création de cette période de "méga soldes", à cause de ces obstacles réglementaires, mais aussi de ruptures dans les chaînes d'approvisionnement.

Depuis ses débuts en 2009, la Journée des célibataires est venue éclipser les ventes du Black Friday et du Cyber Monday. Alibaba a transformé l'événement, en faisant moitié vitrine de consommation et moitié matraquage publicitaire, avec d'énormes réductions pour encourager les dépenses et faire la Une des journaux.

Profil bas

Mais cette année, Alibaba a fait davantage profil bas, cherchant à détourner l'attention de la croissance de ses ventes afin de mettre en avant ses efforts en matière de durabilité et de philanthropie - piliers clés de la politique du président Xi Jinping, qui prône la "prospérité commune". Les autorités de Pékin ont multiplié ces derniers mois les mesures visant certains des secteurs les plus prospères de l'économie chinoise, dans le but affiché de réduire les pressions sur le coût de la vie des Chinois mais aussi de renforcer l'arsenal anti-monopoles et la protection des données personnelles. Xi souhaiterait en effet limiter les "revenus déraisonnables", augmenter les salaires et développer la classe moyenne...

La solide performance de cette édition 2021 devrait rassurer les investisseurs, alors que l'action Alibaba a perdu 30% en bourse depuis le début de l'année. L'homme d'affaires Jack Ma, qui a quitté ses fonctions de président du groupe en 2019, s'est fait extrêmement rare en public depuis une intervention en octobre 2020, au cours de laquelle il a critiqué la réglementation financière chinoise. A la suite de ces déclarations, Alibaba a notamment dû renoncer à l'introduction en Bourse de sa filiale de "fintech" Ant Group, une opération très attendue. De son côté, Alibaba a payé une amende antitrust record de 2,8 milliards de dollars et a promis de réformer ses pratiques.