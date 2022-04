Planifié en mai, cet événement de 24 heures réunira des cadres supérieurs et des leaders nouvelle génération sélectionnés parmi leurs partenaires - y compris des fournisseurs et des clients - qui mèneront des débats ouverts et non confidentiels.

(Boursier.com) — AkzoNobel lance un défi de 24 heures à ses partenaires pour s'attaquer au changement climatique"Une initiative pionnière, conçue pour accélérer collectivement la réduction des émissions de carbone dans l'industrie des peintures et revêtements, a été lancée par AkzoNobel". L'entreprise a invité des partenaires de l'ensemble de sa chaîne de valeur à participer à son "Collaborative Sustainability Challenge" - une nouvelle initiative "Paint the Future" visant à développer une approche commune pour lutter contre le changement climatique...

Planifié en mai, cet événement de 24 heures réunira des cadres supérieurs et des leaders nouvelle génération sélectionnés parmi leurs partenaires - y compris des fournisseurs et des clients - qui mèneront des débats ouverts et non confidentiels.

"Lutter contre les effets du changement climatique est l'affaire de tous", indique Thierry Vanlancker, Président d'AkzoNobel... "Nous nous sommes fixés des objectifs de développement durable fondés sur des données scientifiques pour réduire de moitié nos émissions de carbone sur l'ensemble de notre chaîne de valeur d'ici 2030. Nous sommes tout à fait déterminés à y parvenir. Néanmoins, nous savons que la seule façon pour nous d'atteindre cette ambition - et de prendre part à la lutte pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 o C au-dessus du niveau pré-industriel - est de collaborer avec nos partenaires."

Sujets brûlants

Au cours de cet événement, les participants se plongeront dans les sujets suivants :

Transition énergétique - Inspirer des partenaires sur des processus de décarbonisation et de transition vers des sources d'énergie renouvelableEfficacité des processus - Utiliser plus efficacement les matériaux et réduire l'énergie requise pour l'application et le séchage des peintures et revêtementsÉmissions de solvants - Réduire le nombre de solvants émis sur toute la chaîne de valeurSolutions circulaires - Utiliser davantage de solutions circulaires dans les peintures et revêtements, à la fois en amont et en aval.

"Il y a des défis inédits que nous devons tous surmonter", ajoute Klaas Kruithof, Directeur Technologie d'AkzoNobel. "Pour ce faire, il va falloir faire appel à l'innovation collaborative au sein de la filière industrielle. Nous voulons nous mettre au défi, ainsi que nos partenaires, d'identifier collectivement des opportunités dans les domaines que nous allons aborder, ce qui se traduira par un seul véritable gagnant - notre planète."

Paint the Future

Le prochain "Collaborative Sustainability Challenge" s'appuiera sur le succès de 'Paint the Future', qui a déjà mis en place un écosystème d'innovation collaborative puissant avec des start-up, des fournisseurs, des universités et des clients.

Thierry Vanlancker ajoute : "Paint the Future a révolutionné l'innovation au sein de l'industrie des peintures et revêtements. Ce défi est la suite logique car notre objectif de développement durable basé sur des données scientifiques est clairement un moteur d'innovation. Il s'agit de nous mettre au défi, ainsi que nos partenaires, chaque jour, d'être de meilleurs citoyens dans le monde et de protéger l'avenir de notre planète - ce qui est fondamental pour notre démarche People. Planet. Paint. et pour mener nos activités".

"Le Collaborative Sustainability Challenge” d'AkzoNobel est prévu à Amsterdam, aux Pays-Bas, les 17 et 18 mai 2022.