Airbus : 1.500 recrutements en France cette année

À ces 1.500 recrutements en France s'ajouteront aussi 1.500 intérimaires et 1.500 stagiaires et alternants, explique le DRH France de l'avionneur.

(Boursier.com) — En début d'année, Airbus annonçait vouloir recruter 6.000 personnes dans le monde. Mikaël Butterbach, DRH France du groupe aéronautique, en dit plus sur la France ce jeudi dans un entretien accordé à la 'Dépêche du Midi'. "Dans le détail, nous chiffrons aujourd'hui à 1.500 les embauches en France dont 800 en Occitanie. Cela concerne toutes les divisions d'Airbus sauf Airbus Atlantic. À ces 1.500 recrutements en France s'ajouteront aussi 1.500 intérimaires et 1.500 stagiaires et alternants. Nous ferons un bilan d'étape au début de l'été pour, si besoin, aller au-delà de 6.000 recrutements", détaille-t-il.

Niveaux d'avant-crise fin 2023

A propos de la crise sanitaire, qui a cloué les avions au sol pendant de longues semaines, Airbus a "atteint un point bas fin 2020 et début 2021 dans la filière aéronautique après avoir perdu 40 % de notre activité. Nous redémarrons mais nous ne retrouverons nos niveaux d'avant crise que fin 2023 ou début 2024. Toutefois, nous devons équiper Airbus avec de nouvelles ressources pour répondre au redémarrage", explique le DRH France.

L'avionneur avait annoncé de nombreuses suppressions de postes, et le nombre de salariés est passé de 135.000 fin 2019 à environ 126.500 fin 2021. Pour attirer des talents, Airbus table entre autres sur ses salaires : "En 2022, nous venons de conclure la meilleure politique salariale chez Airbus depuis 20 ans avec une hausse de salaire de +6,8 % sur deux ans", rappelle Mikaël Butterbach.