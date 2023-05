Airbnb va proposer le paiement de la location en plusieurs fois

En commençant par les Etats-Unis et le Canada, et en ajoutant d'autres pays tout au long de l'année...

(Boursier.com) — Airbnb va permettre aux voyageurs de fractionner leurs paiements en plusieurs versements. Les clients aux États-Unis et au Canada peuvent désormais payer en quatre fois sans frais, sur six semaines, grâce à un partenariat avec la société suédoise Klarna Bank. Pour les réservations de plus de 500 dollars, il sera possible d'étaler la facture mensuellement, mais seulement aux Etats-Unis. D'autres pays seront ajoutés tout au long de l'année, selon Airbnb.

"Nous savons que l'inflation et l'économie préoccupent tout le monde et nous voulons nous assurer que les gens réalisent qu'Airbnb est un moyen abordable de voyager", a déclaré à l'agence de presse Reuters le co-fondateur et directeur de la stratégie d'Airbnb, Nathan Blecharczyk.

Succès des petits prix

L'entreprise basée à San Francisco a été une grande bénéficiaire du télétravail, qui a incité les salariés à voyager davantage et plus longtemps. A l'heure où les perspectives économiques se détériorent, Airbnb cherche à capter et à retenir l'attention clients à petit budget.

Les locations à court terme proposées à bas prix ont connu la plus forte croissance de la demande au mois de mars, avec un bond de 21% des réservations sur un an, selon la société d'analyse AirDNA. Les séjours en location économique ont augmenté de 16%.

Gros plan sur la location de chambres

La société va proposer une catégorie "Chambres Airbnb", rappelant au passage qu'à l'origine, Airbnb permettait simplement de séjourner dans une chambre mise à disposition chez un hôte. Environ 80% des annonces dans la catégorie sont affichées à moins de 100 dollars la nuit avec un tarif moyen de 67 dollars, selon la société. "Pendant la pandémie, avec la distanciation sociale, moins de gens choisissaient cet arrangement, mais nous pensons que maintenant c'est une excellente option", a expliqué à Reuters Nathan Blecharczyk.

Prix frais inclus

Les clients auront également la possibilité de voir le prix de la nuitée, frais inclus (mais avant taxes) lors de la navigation. De leur côté, les hôtes pourront comparer leur annonce avec celles de leurs concurrents voisins. Le service client devrait s'améliorer pour les clients en voyage avec une équipe d'assistance 24 heures sur 24 censée répondre à 90% des appels en moins de deux minutes.