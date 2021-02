Airbnb s'engage à davantage de transparence en France

Numéro d'enregistrement obligatoire dans davantage de villes, numéro de téléphone pour les voisins en cas de fête. La plateforme prend de nouveaux engagements.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cette annonce fait suite à l'appel lancé par Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, aux plateformes de location touristique, pour plus de transparence du côté des plateformes de locations touristiques entre particuliers.

Airbnb s'engage à rendre l'affichage du numéro d'enregistrement obligatoire sur les annonces de meublés de tourisme à Paris et dans les grandes villes de France. Ainsi les annonces dépourvues de numéros d'enregistrement ne pourront être réservées que pour des locations et moyenne et longue durée.

Numéro d'enregistrement

"A Paris, Lyon et Bordeaux tout d'abord, puis dans d'autres grandes villes françaises, Airbnb s'engage, d'ici la fin 2021, à ce qu'aucun logement entier ne puisse plus être loué en courte durée sur notre plateforme s'il n'affiche pas son numéro d'enregistrement sur son annonce", peut-on lire dans un communiqué.

Le groupe affirme que les règles sont globalement respectées sur son site. A Paris notamment, plus de 95% des logements entiers ont été loués moins de 120 nuits par an en 2020.

Interface de partage des données

La plateforme s'engage également à soutenir le gouvernement dans l'élaboration d'une interface de partage de données (API) destinée aux villes. Cette dernière a vocation à leur permettre de comparer plus facilement les données partagées par différentes plateformes de location de courte durée pour s'assurer du bon respect par chaque hôte de la réglementation.

Numéro pour les voisins

Airbnb a par ailleurs supprimé ou suspendu plus de 900 annonces dans le cadre des mesures mises en place pour interdire les fêtes au sein des logements loués par son intermédiaire.

"Pour aller plus loin, Airbnb s'engage à maintenir l'interdiction des fêtes et des grands rassemblements. Une nouvelle ligne téléphonique permettant aux voisins de signaler toute nuisance sera lancée au second semestre 2021", écrit le groupe.

Impact positif

Airbnb indique aussi que les hôtes français qui ont accueilli leurs premiers voyageurs depuis le début de la pandémie ont pu bénéficier d'un complément de revenu de 125 millions d'euros. Pour le seul été 2020, les hôtes français des zones non urbaines ont quant à eux gagné 1.100 euros.