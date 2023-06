Airbnb : Le Maire veut modifier une fiscalité "très favorable"

"Il n'y a aucune raison de conserver un tel traitement fiscal qui conduit à des excès", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances vendredi.

(Boursier.com) — "J 'ai du mal à comprendre la fiscalité très favorable qui s'applique aujourd'hui à AirBnB. Nous réformerons cette fiscalité et je ferai des propositions", a déclaré Bruno Le Maire sur BFM TV, enfonçant le clou, alors que le gouvernement a déjà annoncé en début de semaine sa volonté de s'attaquer à la refonte de la fiscalité des meublés touristiques pour ne pas créer de concurrence déloyale avec la location longue durée.

"Lorsqu'une manne devient trop importante et que la fiscalité est trop favorable, il n'y a aucune raison de conserver un tel traitement fiscal qui conduit à des excès", a-t-il ajouté.

Bruno Le Maire se dit "ouvert à une réforme de la fiscalité sur les Airbnb"https://t.co/3KERkpFB78 pic.twitter.com/zsS3yJkHaN >— BFMTV (@BFMTV), via Twitter

Pénurie de logements

De nombreuses grandes villes françaises sont confrontées à des pénuries de logements et la location d'appartements sur les plateformes comme AirBnB est souvent accusée de réduire l'offre de logements. Les appels à durcissement des règles régissant ces locations et à la fin du traitement fiscal plus favorable se sont multipliées ces dernières semaines.

Interrogé par l'agence de presse Reuters, un responsable du ministère des Finances a déclaré que les pistes étaient en cours d'élaboration et qu'il n'était pas encore clair s'ils seraient inclus dans le budget 2024, qui devrait être publié fin septembre.

Effet JO à Paris

Près de 20% des habitants de la région parisienne qui ne louent pas déjà leur logement ou une partie de celui-ci sur AirBnB envisagent de le faire lors des Jeux olympiques de l'an prochain dans la capitale française, selon une enquête de la plateforme commandée aux sondeurs Ifop.