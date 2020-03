Air France-KLM : Transavia et Hop! vont suspendre la totalité de leurs vols

La filiale à bas coût d'Air France et sa filiale régionale rejoignent ainsi la liste des compagnies qui vont cesser complètement leur activité...

Crédit photo © Air France / Valdois

(Boursier.com) —

Air France sans Transavia, ni Hop!... La filiale à bas coût d'Air France et sa filiale régionale vont prochainement suspendre tous leurs vols, comme l'a indiqué le PDG Pierre-Olivier Bandet à ses salariés dans un courrier que 'La Tribune' a pu se procurer. Une suspension directement liée à la pandémie de coronavirus, qui a un lourd impact sur le secteur du transport aérien.

"L'activité aérienne de Hop! va continuer de se réduire fortement pour être totalement suspendue d'ici à la fin de la semaine... Ce sera aussi le cas pour Transavia France", a écrit le patron de la filiale régionale de la compagnie aérienne.

Transavia et Hop! rejoignent ainsi la liste des compagnies qui vont cesser complètement leur activité. Austrian Airlines (Lufthansa) va suspendre tous ses vols dès jeudi jusqu'à fin mars. Du côté de Brussels Airlines, les vols sont arrêtés du 21 mars au 19 avril...

Réduction de 70% à 90% de son activité

Pour la filiale low-cost d'Air France et sa filiale régionale, aucune date de reprise des activités n'a toutefois été mentionnée dans le courrier, alors que le groupe a de son côté évoqué une baisse d'activité "actuellement programmée" pour une période de deux mois au moins. Le groupe franco-néerlandais prévoit en effet de réduire son activité de 70% à 90%, en raison des restrictions de déplacement et de l'effondrement de la demande face à la propagation du coronavirus.

Par ailleurs, Air France a indiqué maintenir quelques vols domestiques, vers les DOM et l'Afrique. La compagnie a prévu de réduire son activité long-courrier de 90% et de 95% pour les court et moyen-courriers.

Vols de rapatriement

Alors que certains pays (Maroc, Algérie, Turquie...) ont suspendu les liaisons aériennes vers l'Europe, la compagnie participe actuellement au rapatriement de Français encore bloqués à l'étranger. Transavia, qui a effectué pour l'heure 39 vols pour rapatrier plus de 7.000 personnes, essentiellement du Maroc, opérera ce mercredi au Maroc deux nouvelles rotations depuis Orly vers Agadir et Marrakech, contre quatre mardi.

Les rotations vers l'Algérie devraient se terminer avant la fin de semaine. "Tout le monde devrait être rentré du Maghreb vendredi", a indiqué au 'Journal du Dimanche' la direction générale de l'aviation civile, la DGAC.