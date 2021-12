Affaire Pégasus : des diplomates américains piratés via leurs iPhones !

Les smartphones d'au moins neuf employés du département d'Etat américain travaillant avec l'Ouganda ont été piratés par le logiciel espion Pegasus, développé par la firme israélienne NSO, selon des sources citées par 'Reuters'.

(Boursier.com) — De nouvelles révélations ont été publiées vendredi concernant le scandale Pegasus, l'une des plus graves affaires de surveillance généralisée, menée via un logiciel espion mis au point par la firme israélienne NSO.

Selon des sources citées par 'Reuters', les téléphones portables d'au moins neuf employés du département d'Etat américain ont été piratés avec un logiciel espion sophistiqué développé par la firme israélienne NSO, créatrice du logiciel espion Pegasus.

Selon quatre personnes au fait du dossier, les piratages, qui ont eu lieu au cours des derniers mois, ont visé des fonctionnaires américains basés en Ouganda ou travaillant sur des questions concernant ce pays d'Afrique de l'Est, ont indiqué deux des sources.

Ces intrusions représentent le plus vaste piratage connu de fonctionnaires américains par le biais de la technologie développée par NSO. L'affaire Pégasus avait été révélée l'été dernier par une enquête menée par un consortium de 17 médias internationaux.

Apple attaque NSO en justice

Le 'Washington Post' fait état de son côté de 11 diplomates espionnés via leurs iPhones, dont plusieurs américains. Selon le quotidien américain, Apple a alerté ces 11 diplomates que leurs smartphones avaient été piratés ces derniers mois par le logiciel de NSO.

La semaine dernière, la firme à la pomme était montée au créneau contre la start-up israélienne, en déposant une plainte contre NSO, demandant à la justice d'interdire définitivement les programmes de NSO sur ses appareils et ses services. "Sur le marché de l'électronique grand public, les appareils d'Apple sont les plus sûrs, mais les entreprises qui développent des logiciels espions pour le compte d'Etats sont devenus encore plus dangereux", a ainsi déclaré Craig Federighi, le vice-président d'Apple, chargé des logiciels.

De son côté, le département du commerce des Etats-Unis a annoncé le 3 novembre dernier avoir placé NSO Group sur une liste noire d'entreprises soumises à d'importantes restrictions en matière d'exportations et d'importations.

Les responsables de l'ambassade d'Ouganda à Washington n'ont pas fait de commentaires. Un porte-parole d'Apple, dont les téléphones étaient utilisés par les employés du département d'Etat ciblés, et un porte-parole du département d'Etat se sont aussi refusés à tout commentaire, a indiqué 'Reuters' vendredi.

NSO assure coopérer avec les enquêteurs

NSO, déjà mise en cause pour l'espionnage de chefs d'Etat et de centaines de représentants gouvernementaux dans le monde (français notamment), a déclaré jeudi dans un communiqué n'avoir aucune indication que ses logiciels aient été utilisés, mais qu'il avait suspendu les comptes concernés et qu'il allait enquêter sur la base des informations de Reuters.

"Si notre enquête montre que ces actions se sont effectivement produites avec les outils de NSO, le client concerné verra son compte résilié définitivement et des actions en justice seront engagées", a déclaré un porte-parole de NSO, qui a ajouté que le groupe "coopérera avec toute autorité gouvernementale compétente et présentera toutes les informations dont nous disposerons".

Plus question d'introduction en Bourse pour NSO

NSO a longtemps affirmé ne vendre ses produits qu'à des clients gouvernementaux chargés de l'application de la loi et du renseignement, afin de les aider à surveiller les menaces pour la sécurité, et qu'elle n'était pas directement impliquée dans des opérations de surveillance.

Selon l'enquête menées par le consortium de médias, Pegasus aurait permis d'espionner les numéros de nombreuses personnalités publiques, notamment plusieurs ministres français, voire le président français Emmanuel Macron. Le programme de cybersurveillance aurait aussi permis d'espionner les numéros de journalistes, hommes politiques, militants ou chefs d'entreprise de différents pays. Suite à cette affaire, NSO a dû reporter ses projets d'introduction en Bourse à 2023 au plus tôt.