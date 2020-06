Aéronautique : un plan de 10 milliards d'euros annoncé mardi

Le secteur attend des aides, après avoir été frappé de plein fouet par la crise du coronavirus.

(Boursier.com) — Le gouvernement doit annoncer mardi un plan d'aide de l'ordre de 10 milliards d'euros pour le secteur aéronautique frappé de plein fouet par la crise du coronavirus... Au programme, "des mesures générales en faveur de l'emploi et de l'obtention de crédits, mais aussi des nouveautés plus spécifiques, comme la création d'un fonds d'investissement dédié à la consolidation de la filière et un nouveau plan de soutien à l'innovation et à la recherche", écrit le quotidien économique 'Les Echos'.

Plus tôt, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait confirmé que le gouvernement cherchait à créer un fonds d'un milliard d'euros dans le cadre d'un plan d'urgence pour l'industrie aéronautique qui sera dévoilé "la semaine prochaine".

Un fonds d'environ un milliard

Des sources avaient déjà indiqué mercredi à Reuters que le gouvernement français et les industriels travaillaient à la mise au point d'un fonds d'investissement doté d'environ un milliard d'euros pour venir en aide au secteur aéronautique, notamment ses sous-traitants.

"Sur un des fonds, c'est à peu près l'objectif", a déclaré Jean-Baptiste Djebbari sur LCI, interrogé sur l'hypothèse d'un montant d'un milliard d'euros...

Protéger des vues à l'étranger

Ce fonds vise notamment à protéger les entreprises aéronautiques ayant des compétences "critiques" des rachats étrangers, a indiqué le ministre, évoquant l'intérêt des entreprises chinoises qui "sont effectivement en train de leur faire des offres alors qu'elles sont en difficultés".

"Nous devons nous assurer que pour les compétences critiques, pour les industriels critiques et de manière générale pour l'industrie au sens large, qu'on serait en mesure de contrôler les investissements venant de l'étranger", a expliqué Jean-Baptiste Djebbari.

Des garanties sur l'emploi

A l'image du plan de soutien déjà dévoilé pour l'industrie automobile, la France demande en contrepartie des garanties sur l'emploi, a précisé le ministre.

Dans le cadre du plan pour l'aéronautique, la ministre de la Défense, Florence Parly, a discuté avec le président Emmanuel Macron de la possibilité d'avancer certaines commandes militaires, a indiqué par ailleurs Jean-Baptiste Djebbari.