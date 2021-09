Aérien : les Etats-Unis bientôt rouverts aux voyageurs vaccinés !

L'industrie des transports et du tourisme peut pousser un ouf de soulagement. Les Etats-Unis vont rouvrir début novembre l'accès à leur territoire aux voyageurs européens vaccinés contre le coronavirus.

(Boursier.com) — Après dix-huit mois d'interdiction, les ressortissants de l'Union européenne et les Britannique vaccinés contre le Covid-19 pourront bientôt voyager à nouveau aux Etats-Unis. Washington lèvera ce "travel ban" à partir de début novembre, pour fonder sa politique sanitaire sur "les individus plutôt que les pays" de provenance.

En plus de présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19, les voyageurs devront se faire tester dans les trois jours précédant leur voyage vers les Etats-Unis, et porter un masque, a indiqué le coordinateur de la lutte contre la pandémie à la Maison Blanche, Jeff Zients. Ils ne seront en revanche pas soumis à une quarantaine à leur arrivée. Les Américains non vaccinés seront quant à eux toujours autorisés à revenir dans leur pays, mais devront se soumettre à des tests plus contraignants.

"Il s'agit d'une mesure attendue depuis longtemps par les familles et les amis séparés, et d'une bonne nouvelle pour les entreprises", s'est félicitée la Commission européenne sur Twitter.

Les Européens vaccinés bientôt Etats-Unis 🇪🇺🇺🇸 Nous saluons cette décision, qui permettra à proches & amis de se retrouver, et aux voyages d'affaires de reprendre. pic.twitter.com/JlkQ6LFd5A — Commission européenne 🇪🇺 (@UEFrance), via Twitter

Décision prise sur fond de crise des sous-marins australiens

D'autres pays soumis à des restrictions d'entrée aux Etats-Unis sont eux aussi concernés, comme la Chine, le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud, a en outre indiqué la Maison-Blanche.

Symboliquement, l'annonce de cet assouplissement intervient à la veille de l'assemblée générale de l'ONU à New York, et en pleine crise diplomatique entre Washington et Paris au sujet de l'affaire des sous-marins australiens. En outre, l'UE qui avait rouvert dès juin ses frontières aux Américains, vaccinés ou non, était mécontente du manque de réciprocité de Washington et avait décidé de refermer ses frontières après l'été aux Américains non vaccinés.

Aux Etats-Unis, l'association US Travel, qui représente l'industrie touristique, a salué lundi "une feuille de route pour rouvrir les voyages aériens aux personnes vaccinées du monde entier, ce qui contribuera à relancer l'économie américaine et à protéger la santé publique".

Une "nouvelle formidable" pour Air France KLM

Les valeurs de certaines compagnies aériennes ont bondi en Bourse à l'annonce des nouvelles mesures. A Paris, le titre d'Air France KLM, pour lequel les vols transatlantiques représentent une part substantielle des revenus, a bondi de 5,3% alors que le CAC 40 chutait de 1,7%. Benjamin Smith, le directeur général de la compagnie franco-néerlandaise, a salué lundi une "nouvelle formidable".

Avant la pandémie de Covid-19, Air France-KLM réalisait 40% de son chiffre d'affaires sur les liaisons via l'Atlantique nord. La réouverture des frontières va permettre "des résultats en amélioration", a espéré Benjamin Smith.

A Wall Street, les titres d'American Airlines (+1,2%), Delta Air Lines (-0,1%) et United Airlines Holdings (-0,18%) surperformaient lundi les indices boursiers américains, qui abandonnaient plus de 2%, plombés par les craintes d'une crise financière en Chine liée à une possible faillite du géant de l'immobilier Evergrande.