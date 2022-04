Adobe remporte la 3ème place du Palmarès Best Workplaces France 2022

Une troisième place qui vient saluer la continuité des efforts appliqués par l'entreprise pour prendre soin de ses 500 collaborateurs français.

(Boursier.com) — Adobe France dévoile sa 3ème place des entreprises où il fait bon travailler dans la catégorie 250 à 1.000 salariés. D'après une méthodologie unique, dans laquelle la confiance est au coeur de l'expérience collaborateur, ce palmarès met ainsi en lumière trois relations clés chez Adobe : le management, les collègues et le travail...

Les résultats de l'enquête auprès des collaborateurs reflètent les mesures mises en place par la politique des ressources humaines d'Adobe, largement tournée vers le soutien de ses collaborateurs, la culture de la transparence et l'échange. Aménagement du temps de travail, accès aux formations, mobilité interne ou encore la diversité et l'inclusion sont perçus comme de véritables avantages.

"Être dans le Top 3 de ce Palmarès pour la seconde année consécutive, nous conforte sur la stratégie RH menée depuis 1 an dans un contexte sans cesse en mouvements... Notre objectif est de consolider le sentiment d'appartenance à l'entreprise et aux valeurs d'Adobe, en veillant à prendre soin de nos collaborateurs" explique Karine Voirin, Directrice des Ressources Humaines Adobe Europe de l'Ouest. " L'enjeu aujourd'hui est de pouvoir co-construire une nouvelle philosophie de travail avec nos collaborateurs. Travail hybride, bien-être et proximité, autant de pratiques pour donner du sens à un projet d'entreprise en perpétuelle évolution."

Des locaux fédérateurs et une organisation du travail équilibrée

Depuis 2 ans, la pandémie a totalement bouleversé le rythme de travail, il est maintenant question de retrouver un équilibre grâce à un modèle hybride en phase avec l'évolution de la société et des usages. Adobe a désormais à coeur de s'adapter et de proposer une nouvelle expérience de travail ayant du sens et répondant aux besoins de ses collaborateurs, notamment en les reconnectant entre eux et à leur lieu de travail.

Les nouveaux locaux, situés rue Lauriston dans le 16ème arrondissement viennent tout juste de réouvrir leurs portes avec une véritable volonté de la part des collaborateurs de revenir au bureau et de s'imprégner des lieux, jusqu'alors méconnus. La politique de télétravail s'est également adaptée afin d'opérer une transition en douceur pour répondre aux besoins des collaborateurs. Une enquête réalisée en interne a clairement identifié un besoin de reconnexion, indiquant que 65% des employés souhaitaient revenir au bureau 2 à 3 jours par semaine...

Après avoir pris soin de former les collaborateurs aux outils digitaux et de les équiper pour améliorer leurs conditions de télétravail, il s'agit désormais pour Adobe de les accompagner vers un modèle hybride, notamment au travers d'une approche Test & Learn et de formations auprès des managers avec l'échange de bonnes pratiques pour consolider cette tendance.

Actions clés

Collaboration et écoute, deux actions clés chez Adobe, mises en pratique par des enquêtes réalisées en interne, favorisant les échanges et le suivi de la santé des collaborateurs, même à distance... Le travail en temps de pandémie a notamment accentué des problématiques, déjà présentes auparavant : celles de la santé mentale et de la difficulté de déconnexion, mis en lumière par ces enquêtes.

Des initiatives ont donc été mises en place avec des suivis réguliers afin de connaître leur état d'esprit, des animations telles que des cours de cuisine ou de yoga ou encore des conférences sur des sujets identifiés (équilibre vie privée / vie personnelle ou encore comment gérer la situation en temps de pandémie en étant parents).

L'inclusion et la diversité au coeur de l'ADN Adobe

Si le projet d'entreprise chez Adobe est de continuer à se positionner aux côtés de leurs clients comme des partenaires stratégiques de la transformation digitale, il est aussi question d'opérer de manière inclusive, notamment au travers de l'initiative "Adobe for all". Ce pilier des actions Adobe en matière de diversité et d'inclusion repose sur la richesse issue de la diversité, et le postulat que cela mène à l'innovation et à la performance. Un engagement représenté dans les plus hauts postes avec près de 50% de femmes au sein du comité de direction Europe de l'ouest d'Adobe.

En interne, beaucoup de réseaux sont également actifs en France ou à l'international au travers de nombreuses initiatives de sensibilisation : BEN (Black Employee Network), APIA (Asian Pacific Islander at Adobe), Pride (communauté LGBTQ), Access (handicap) et Women at Adobe, permettant ainsi de créer du lien entre les collaborateurs autour d'autres aspects que celui du travail, et de rassembler autour de la diversité.

Par ailleurs, Adobe encourage ses collaborateurs à s'impliquer dans la vie associative en leur donnant les moyens d'y consacrer du temps. Ils peuvent ainsi créer du lien autour d'une cause qui leur est chère et s'enrichir personnellement...

Pour en savoir plus sur le télétravail avec eToro...