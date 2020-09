5G : Samsung signe un gros contrat avec l'américain Verizon

Le groupe coréen va assurer le déploiement et la fourniture du réseau 5G de l'opérateur américain... Un contrat de taille pour sa branche réseau.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Samsung a remporté un contrat de 6,6 milliards de dollars pour fournir des services 5G à l'opérateur télécoms américain Verizon - une grande victoire pour l'activité d'équipement réseau du géant coréen de l'électronique. L'accord a été finalisé vendredi et est un des plus importants "deals" dans la 5G de Samsung depuis qu'il a décidé il y a des années d'investir sur ce créneau et de rivaliser avec des acteurs mondiaux comme Nokia et Ericsson en fournissant des équipements de télécommunications.

De quoi faire considérablement monter la part de marché de Samsung dans l'industrie du sans fil, alors que Huawei Technologies est aux prises avec les sanctions américaines et les efforts déployés par Washington pour pousser d'autres pays à ne pas travailler avec le géant chinois, accusé notamment d'espionnage.

Repousser les limites

"Avec ce contrat stratégique à long terme, nous allons continuer à repousser les limites de l'innovation 5G pour améliorer l'expérience mobile des clients de Verizon", a déclaré Samsung dans une déclaration envoyée par courriel à l'agence de presse Bloomberg.

Samsung, le plus grand fabricant de puces électroniques mondial, a fait de gros efforts pour accroître sa part de marché sur le marché des équipements 5G et investir dans la sixième génération des réseaux mobiles. De son côté, Verizon a obtenu le spectre en bande moyenne dont il avait grand besoin pour son déploiement 5G après avoir été l'un des principaux gagnants lors d'une récente vente aux enchères de fréquences.