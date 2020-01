5G : l'Union européenne dit "oui, mais" à Huawei...

Bruxelles recommande aux Etats européens de n'exclure aucun fournisseur d'équipements 5G, mais d'éviter de confier le coeur du système à des sociétés "présentant un risque élevé". Le chinois Huawei, visé mais pas cité, s'est félicité...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'Union européenne a finalement présenté une série de recommandations strictes pour le déploiement en toute sécurité du réseau 5G en Europe... Bruxelles a ainsi choisi de ne pas bannir le chinois Huawei, accusé par les Etats-Unis d'espionnage au profit de Pékin, mais a recommandé aux Etats membres "d'appliquer des restrictions pertinentes pour les fournisseurs considérés comme présentant un risque élevé", sans nommer aucune entreprise...

Dans un communiqué, l'UE recommande, afin d'"atténuer les risques pour la sécurité" de procéder à des "exclusions nécessaires (...) pour les actifs critiques et sensibles (...) tels que les fonctions de gestion et d'orchestration du réseau". Les Etats membres de l'UE sont également appelés à veiller à ce que chacun de leurs opérateurs disposent de "plusieurs sources de fournisseurs" afin d'"éviter la dépendance vis-à-vis d'entreprises considérées comme à haut risque".

Le Royaume-Uni a aussi donné un feu vert partiel à Huawei

Le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, a présenté mercredi cette "boîte à outils 5G" en affirmant que "nous en Europe, on accepte tout le monde mais on a des règles, ces règles sont claires, exigeantes".

Mardi, le Royaume Uni qui quittera officiellement l'UE vendredi soir, a de son côté donné lui aussi un feu vert partiel et conditionnel au géant chinois des équipements télécoms pour la mise en place du réseau 5G britannique. Huawei sera donc intégré aux déploiements de la 5G, mais il sera exclu des équipements les plus risqués, en particulier le coeur de réseau depuis lequel tout est piloté.

La décision de Londres a provoqué l'ire de Washington, qui fait pression sur ses alliés pour exclure Huawei. Si l'Australie et le Japon ont suivi les Etats-Unis dans cette voie, l'Europe a choisi la voie du compromis.

L'appel du PDG d'Orange à ne pas exclure Huawei

Sur le plan industriel, il paraît difficile pour l'UE de se passer de Huawei, qui dispose d'une avance technologique sur ses concurrents Ericsson, Nokia et Samsung. En outre, Huawei est déjà présent dans les réseaux 3G et 4G de nombreux pays, notamment la France et l'Allemagne.

Le 23 janvier dernier, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, avait appelé à ne pas exclure Huawei du déploiement de la 5G en France. En évoquant les règles européennes en préparation, il avait ajouté : "j'espère que ça ne va pas conduire à une exclusion de fait des Chinois et notamment de Huawei sur la scène européenne qui, je pense, serait contraire aux intérêts de l'Europe et par ailleurs poserait des problèmes importants à la plupart des opérateurs européens".

Mercredi, Huawei a salué la décision de l'UE "qui lui permet de participer au déploiement de la 5G". Dans un communiqué, le groupe chinois s'est félicité d'une approche "objective et basée sur les faits sur la sécurité de la 5G (qui) permet à l'Europe d'avoir un réseau plus sûr et plus rapide".

Le 'Handelsblatt" affirme détenir des preuves que Huawei espionne pour son gouvernement

Ce même mercredi, le quotidien économique allemand 'Handelsblatt' a affirmé avoir la preuve que Huawei avait collaboré avec les services de renseignement chinois... "A la fin 2019, des renseignements nous ont été transmis par les Etats-Unis, selon lesquels Huawei a coopéré de manière avérée avec les autorités de sécurité chinoises", a écrit le journal en citant un document confidentiel du ministère des Affaires étrangères.

Huawei a immédiatement démenti, en assurant que le groupe "n'a jamais fait quoi que ce soit pour compromettre la sécurité des réseaux et données de ses clients, et ne le fera jamais".

Les Etats-Unis maintiennent la pression sur Huawei

Aux Etats-Unis, où Huawei a été placé sur une liste noire en mars 2019 par l'administration Trump, le groupe chinois est aux prises avec la justice américaine. La fille du fondateur et directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, est accusée de fraude bancaire et électronique visant à contourner les sanctions contre l'Iran. De son côté, Huawei a saisi la justice américaine.

Par ailleurs, malgré la signature le 15 janvier d'un accord commercial partiel avec la Chine, des sénateurs américains ont présenté un projet de loi visant à financer... les concurrents de Huawei, via la création d'un fonds d'investissement de 750 millions de dollars pour soutenir les entreprises développant des technologies de 5G,