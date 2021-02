11eme logo pour la marque Peugeot depuis sa création en 1850 !

Il s'agit d'une onzième logo de l'histoire de la marque, née en 1850...

Crédit photo © Peugeot

(Boursier.com) — C 'est la plus ancienne marque automobile du monde encore en activité !... Peugeot a dévoilé son nouveau logo : un blason orné d'une tête de lion. Depuis 1850, le constructeur automobile a affiché successivement dix logos reprenant tous l'emblème du lion. Cette onzième version a été créée par le Peugeot Design Lab, le studio de Global Brand Design de la marque.

"Avec un renouvellement complet de ses véhicules depuis 10 ans, Peugeot renouvelle son logo pour être au diapason de ses produits", peut-on lire dans un communiqué. Le constructeur évoque la naissance d'une gamme qui sera inaugurée par la nouvelle 308, avec un nouveau site internet et avec la naissance de Stellantis".

Fusion avec Fiat Chrysler

Rappelons que PSA et Fiat Chrysler ont conclu en janvier un processus de fusion annoncé il y a un peu plus d'un an avec la naissance officielle de Stellantis, quatrième groupe automobile mondial dont la santé financière l'aidera à faire face au défi de l'électrification et à ses grands concurrents du peloton de tête, Toyota et Volkswagen.

Les ventes de PSA ont chuté de 27,8% en 2020, soit quasiment d'un million de véhicules, en raison essentiellement d'une chute en Europe sur fond de crise provoquée par l'épidémie due au nouveau coronavirus. Le groupe automobile a vendu l'an dernier 2,5 millions de véhicules, dont 2,1 millions en Europe où il en avait livré plus de 3 millions en 2019...