10ème mois de recul du marché automobile en France

Le mouvement vers les modèles électrifiés se poursuit

(Boursier.com) — Le marché automobile français a accusé en mars sa dixième baisse d'affilée sous le coup des difficultés d'approvisionnement et des incertitudes économiques. Le mouvement vers les modèles électrifiés se poursuit et ces véhicules ont pris la tête des immatriculations au premier trimestre.

Sur la période janvier-mars, les voitures hybrides essence-électrique et électriques pures sont devenues le premier type de motorisation avec près de 40% des immatriculations de voitures neuves, contre 38,3% pour les modèles à moteur essence classique, selon les données communiquées vendredi par la Plateforme automobile (PFA).

Baisse du diesel

En 2021, l'essence était encore le principal type de motorisation. Le diesel a continué quant à lui sa baisse pour tomber au premier trimestre à 16,5%, avec un plus bas historique de 14% sur le seul mois de mars.

Selon des données AAA Data, la berline Model 3 de Tesla TSLA.O s'est placé en mars en tête du trio des voitures 100% électriques les plus vendues dans l'Hexagone, avec 3.882 exemplaires immatriculés, suivie de la petite Spring de Dacia (Renault RENA.PA), avec 2.111 immatriculations, et de la citadine Peugeot 208 (1.842 voitures), tous les trois des modèles importés.

Les immatriculations globales de voitures neuves en France ont quant à elles diminué de 19,53% en rythme annuel en mars.

Dégringolade pour Stellantis

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont chuté le mois dernier de 29,62% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France décliner de 15,11% en rythme annuel en mars...