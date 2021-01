Habitat et Humanisme lance une nouvelle augmentation de capital éligible à la réduction "Madelin"

La foncière de l’association, en charge de la construction, de l'achat et rénovation de logements dédiés aux personnes en difficulté, procède à une nouvelle augmentation de capital. Habitat et Humanisme espère lever plus de 9,18 M€ d'ici le 28 mai.